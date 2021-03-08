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Keşan’da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi

Türkiye'nin koronavirüs risk haritasında ‘çok yüksek risk’ grubunda yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Keşan’da bazı okullarda yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi
DHA

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs haritasında 'çok yüksek riski' gösteren 'kırmızı' renkte yer alan Edirne’nin Keşan ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bazı okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verilmesi kararf alındı. Yapılan açıklamada, Merkez Sevgi, Nevzat Kahraman, Bahçeşehir ve Gazi Özel Eğitim anaokulları, Dr. Ali İhsan Çuhacı, Raşit Efendi, Anafartalar, Fatih Sultan Mehmet, Kurtuluş, Beyendik, Türkmen, Siğilli, Rasim Ergene, Bahçeşehir, Nevzat Kahraman ve Gazi Özel Eğitim ilkokulları ile Beyendik, Cumhuriyet ve Feride Mehmet Çuhacı, Rasim Ergene, Türkmen, Yekta Baydar, Nevzat Kahraman, Doğru Cevap, Bahçeşehir, Ahmet Yenice ve Gazi Özel Eğitim 2’nci kademe ortaokullarında yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.

Özel Aden Anaokulu, Abdül Şavur, İnönü, Ali Kale ve Kardeşleri, Çamlıca, Mecidiye, Orhaniye, Paşayiğit, Şehit Er Akın Buluş, Şehit Ahmet Can, Yenimuhacir ve Aden ilkokulları ile Ali Kale ve Kardeşleri, Atatürk, Çamlıca, Mecidiye, Orhaniye, Paşayiğit, Süleyman Paşa İmam Hatip, Şehit Ahmet Can, Yenimuhacir, Aden ve Özel Batı ortaokullarında ise yüz yüze eğitime devam edileceği bildirildi.

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