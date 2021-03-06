Safranbolu, Kastamonu

Türkiye’nin en özel yerleşim yerlerinden biri olan Safranbolu, tam anlamıyla bir müze şehir. 1994 yılından bu yana UNESCO’nın dünya mirası listesinde yer alan Safranbolu, bölgeye has evleri, gelenek ve görenekleri ile keyifli bir gün geçirmek mümkün.