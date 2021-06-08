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HaberlerGündem3. SayfaKeşif yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
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Kars'ta keşif yolunda kaza: 1'i avukat 2 ölü, 3 yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesine 35 kilometre mesafedeki Karagüney köyüne keşfe giden askeri araç şarampole yuvarlandı. Kazada avukat Metin Avunca ile Eyüp Bozyel hayatını kaybetti, 2'si jandarma personeli 3 kişi yaralandı

Keşif yolunda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Haberler
DHA

Kaza, öğle saatlerinde Kağızman ilçesinde meydana geldi. Karagüney köyüne keşfe gidilen askeri araç şarampole yuvarlandı.

DHA'nın haberine göre, kazada keşifte görev alan avukat Metin Avunca olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2'si asker 4 kişi askeri helikopterle Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne getirildi.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Karagüney köyünde yaşayan Eyüp Bozyel (19) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2'si jandarma 3 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.

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