Kaza, öğle saatlerinde Kağızman ilçesinde meydana geldi. Karagüney köyüne keşfe gidilen askeri araç şarampole yuvarlandı.
DHA'nın haberine göre, kazada keşifte görev alan avukat Metin Avunca olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2'si asker 4 kişi askeri helikopterle Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne getirildi.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Karagüney köyünde yaşayan Eyüp Bozyel (19) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2'si jandarma 3 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor.
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