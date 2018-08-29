Keşke Hiç Büyümeseydik
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Keşke Hiç Büyümeseydik yeni fragman! Keşke Hiç Büyümeseydik ne zaman başlayacak?

Keşke Hiç Büyümeseydik SHOW TV ekranlarında izleyici ile buluşacağı günü bekliyor. Keşke Hiç Büyümeseydik'in ilk bölümüne dair yeni fragman yayınlandı. İşte Keşke Hiç Büyümeseydik'in fragmanı ve oyuncu kadrosu

29.08.2018 - 11:36 | Güncelleme:

Show TV’nin yeni dizisi “Keşke Hiç Büyümeseydik”in yeni tanıtımı yayınlandı. Yapımını MinT Prodüksiyon’un gerçekleştirdiği, yapımcılığını Birol Güven’in üstlendiği, senaryosunu Birol Güven - Murat Aras - Eray Yasin Işık’ın yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda Mustafa Uğur Yağcıoğlu otururken; oyuncu kadrosunda Ege Aydan, Burcu Kara, Açelya Akkoyun, Murat Kılıç, Deniz Celiloğlu, Yeliz Kuvancı, İrfan Kangı, Demet Gül, Arda Esen, Melisa Doğu, Gülin İyigün, Sadri Alışık, Özge Akdeniz, Erkan Baylav, Rabia Toprak, Caner Nalbantoğlu, Yılmaz Gökgöz, Eda Akalın, Eray Yasin Işık, Ersin Arıcı, Seymen Aydın, Zeynep Anacan, Sebahat Adalar, Serkan Özel ve Kevork Türker gibi güçlü isimler yer alıyor.

KEŞKE HİÇ BÜYÜMESEYDİK YENİ FRAGMAN: “BABAMI KAYBETTİK!”

Duygusal hikayesi, usta oyuncu kadrosuyla 30 yıllık bir zaman diliminin konu edileceği Keşke Hiç Büyümeseydik’ten bir tanıtım daha geldi. Başarılı bir öğrenci olan Serpil’in (Burcu Kara), Ferdi (Arda Esen) ile aldığı evlilik kararını öğrenen Hulusi (Ege Aydan) büyük bir şok yaşıyor. Ferdi’nin Serpil’e ilan-ı aşk ettiği, genç aşıkların gönüllerince eğlendiği tanıtımda Hulusi’nin ölüm haberi her şeyi değiştiriyor. İş yemeği bahanesiyle Serpil’i aldatan Ferdi gözünü Hulusi’nin binasına dikerken, miras olarak kalan bu ev paylaşılacak mı yoksa bu aileyi bir arada mı tutacak merakla bekleniyor.

 

İnsan sevdiklerini kaybedince ertelediği zamanlar değerli olur. Ama şimdi çok geçtir. Küçükken birbirlerini nedensiz seven kardeşler, büyüdükçe küçük nedenlerle birbirlerine nasıl düşerler? Hulusi (Ege Aydan) hayatının son günlerini kendi evinde yalnız ve tek başına geçirmiştir. Hulusi yaşarken yapamadığını öldükten sonra başarabilecek midir? Miras olarak bıraktığı bu eski ev bir mülk gibi paylaşılacak mı yoksa bu aileyi tekrar bir arada mı tutacaktır?

 

“Keşke Hiç Büyümeseydik” yakında Show TV’de başlıyor!

 

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