Keskin Belediyesi'nde zimmet soruşturması: 2 zanlı daha tutuklandı
Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi'ndeki zimmet soruşturmasında gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında A.Ş. ve T.D. gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında eski belediye personeli M.G. de 19 Eylül'de tutuklanmıştı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.