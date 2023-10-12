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        Haberler Ekonomi Para "Keskin sıkılaşma piyasaları vurabilir" - Para Haberleri

        "Keskin sıkılaşma piyasaları vurabilir"

        Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, piyasaların faizlerin uzun süre yüksek kalacağı algısına düzenli şekilde uyum sağlamaya başladığını belirterek, "Ancak finansal koşulların keskin şekilde daha da sıkılaştırılması piyasaları, bankaları ve finansal kuruluşları vurabilir. Bu nedenle güçlü bir mali denetim şart" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:49 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:49
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        "Keskin sıkılaşma piyasaları vurabilir"
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        IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Fas'ın Marakeş kentindeki IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonominin "yeni normal" haline gelen ciddi şoklar yaşadığını dile getirdi.

        Ekonomide derinleşen farklılıklarla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Georgieva, "Biz öncelikle enflasyonla mücadeleyi kazanmaya odaklanıyoruz. Fiyat istikrarı büyümenin ön şartıdır. Bu aynı zamanda özellikle toplumun en yoksul kesimi olmak üzere insanları korur. Ayrıca finansal istikrarı korumamız gerekiyor." diye konuştu.

        "FAİZLER UZUN SÜRE YÜKSEK KALMAK ZORUNDA"

        Georgieva, enflasyonun düştüğünü ancak hala birçok ülkenin hedeflerinin üzerinde olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Bu nedenle faizler uzun süre yüksek kalmak zorunda. Son haftalarda ABD ve Avrupa'daki tahvil getirilerindeki hareketlerden de görüyoruz ki piyasalar faiz oranlarının uzun süre yüksek kalacağı anlayışına uyum sağlıyor. Ancak finansal koşulların keskin şekilde daha da sıkılaştırılması piyasaları, bankaları ve finansal kuruluşları vurabilir. Bu nedenle güçlü bir mali denetim şart. Ayrıca, orta vadeli büyümeyi artırmamız gerekiyor. Bugün şokların etkisinden kurtulmamız ve insanların yaşam standartlarının yükseldiğini görebilmeleri için fırsatlar sunmamız gereken büyümeye sahip değiliz."

        Georgieva, İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomiye etkilerine ilişkin olarak da süreci yakından takip ettiklerini ancak henüz etkilerini değerlendirmek için erken olduğunu söyledi.

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