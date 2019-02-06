Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, "Yaklaşık 8 milyon dolarlık bir ihracatımız söz konusu. Çiçek sektörü için iyi sayılabilecek bir rakam. 14 Şubat'ta daha çok Avrupa ülkelerine yoğun satışımız oluyor. Özellikle Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ilk 5'te yer alıyor. 20 ülkeye ihracat gerçekleştirdik"



"Her ülkenin kendine göre beğendiği bir renk grubu var. İngiltere'de açık pembe çok seviliyor, Romanya'da ise açık pembeyi hiç satamıyoruz. Yunanistan'da beyaz, Romanya'da kırmızı ve beyaz çok seviliyor. Avrupa'da pastel, doğu blokta daha çok canlı renkler satılıyor"