Keşmir krizi - Pakistan: Hindistan'a ait iki savaş uçağını vurduk

Pakistan, savaş uçaklarının iki Hindistan jetini düşürdüğünü, bir Hint pilotun yakalandığını belirtiyor.

Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi tırmanırken, Pakistan ordusundan Keşmir'in Pakistan kontrolündeki bölümünde Hindistan'a ait iki savaş uçağının vurulduğu, bir Hint pilotun yakalandığı açıklaması geldi.

Pakistan, Çarşamba sabaha karşı Hindistan kontrolündeki Keşmir'e yönelik hava operasyonları düzenlediğini teyit etti. Ancak bu operasyonların hava sahası ihlali yapılmadan gerçekleştiği belirtildi.

Hindistan basınında çıkan haberlerde ise üç Pakistan savaş uçağının hava sahası ihlâli yaptığı iddia edildi.

Pakistan'ın açıklamasında operasyonlara misilleme olarak Hindistan hava kuvvetlerinin savaş uçaklarını Pakistan kontrolündeki Keşmir'in hava sahasına yönlendirdiği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Pakistan Hava Kuvvetleri, Pakistan hava sahası içerisinde kalarak kontrol hattı üzerinde operasyonlar icra etmiştir" dendi.

Hindistan'dan yapılan açıklamada ise bir savaş uçağının Seinagar bölgesinde düştüğü teyit edilse de, uçağın Pakistan jetlerinin açtığı ateş sonucunda düştüğü iddiası teyit edilmedi.

Reuters haber ajansına konuşan Seinagar Emniyet yetkilisi, düşen uçaktaki iki pilotun yanı sıra bir de sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Gerilim nasıl tırmandı?

14 Şubat Perşembe: Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölümünde bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Keşmir'in Pakistan'a bağlanması için mücadele verdiğini söyleyen cihatçı örgüt Ceyşi Muhammed üstlendi.

Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölümünde bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Keşmir'in Pakistan'a bağlanması için mücadele verdiğini söyleyen cihatçı örgüt Ceyşi Muhammed üstlendi. 15 Şubat Cuma: Hindistan hükümeti, saldırılardan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da Pakistan'ı da örgütü engellememekle suçladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Terörist gruplara ve onların efendilerine sesleniyorum. Büyük bir hata yaptılar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler" dedi.

Hindistan hükümeti, saldırılardan Ceyşi Muhammed'i sorumlu tutsa da Pakistan'ı da örgütü engellememekle suçladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Terörist gruplara ve onların efendilerine sesleniyorum. Büyük bir hata yaptılar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler" dedi. 26 Şubat Salı: Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Pakistan hava sahasına girerek Balakot bölgesinde hava operasyonu düzenledi. Hindistan, operasyonlarda çok sayıda Ceyşi Muhammed militanının öldürüldüğünü söylese de Pakistan can kaybı yaşanmadığını iddia etti ve Hindistan'ın düşmanca yaklaşımına yanıt verileceğini belirtti.

Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Pakistan hava sahasına girerek Balakot bölgesinde hava operasyonu düzenledi. Hindistan, operasyonlarda çok sayıda Ceyşi Muhammed militanının öldürüldüğünü söylese de Pakistan can kaybı yaşanmadığını iddia etti ve Hindistan'ın düşmanca yaklaşımına yanıt verileceğini belirtti. 27 Şubat Çarşamba: Hindistan ve Pakistan'a ait savaş uçakları önce Keşmir'in Hindistan kontrolündeki bölgesinde, ardından da Pakistan kontrolündeki tarafında karşı karşıya geldi. Pakistan iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir pilotun yakalandığını söyledi. Hindistan ise bir uçağın düştüğünü teyit etti ancak olayın Pakistan uçakları ile girilen çatışma sonucu yaşandığı iddialarına dair bir açıklama yapmadı. Hindistan iki pilotunun yanı sıra bir de sivilin öldüğünü belirtti.

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