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Keşmiş gerilimi: Hindistan ordusunun askeri kapasitesi savaşa ancak 10 gün dayanabilir

Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir gerilimi sonrası iki nükleer gücün askeri kapasiteleri tekrar masaya yatırıldı. New York Times gazetesinin haberine göre Hindistan'ın cephanesinin yüzde 68'i eski ve bütçesi modernleşme için yeterli değil. Hükümet, ordunun yarın savaş çıkması halinde ancak 10 gün dayanabileceğini söylüyor.

Giriş: 05.03.2019 - 15:42 | Güncelleme:
- Getty Images

Hindistan hükümeti, yarın bir savaş çıkarsa sadece 10 gün yetecek kadar cephanesi olduğunu açıkladı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Hindistan Meclisi Daimi Savunma Komitesi üyesi Gaurav Gogoi, teçhizatın yüzde 68'inin eski olduğunu söyledi.

Gogoi, "Ordumuz modern cephaneden yoksun ama 21. yüzyıl düzeyinde askeri operasyonlar düzenlemek zorunda kalıyor" dedi.

Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan Keşmir gerilimi sonrası, iki nükleer gücün askeri kapasiteleri gündeme gelmişti.

- Getty Images

Pakistan geçtiğimiz ay Keşmir'de uçağını düşürdüğü Hint savaş pilotunu gözaltına almış, daha sonra 'barış jesti' olarak serbest bırakmıştı.

Hint pilot tek parça geri döndü ancak Sovyet döneminden kalma ihtiyar uçağı onun kadar şanslı değildi.

Neden cephane modernleşemiyor?

NYT'nin haberine göre, Pakistan'ın askeri gücü Hindistan'ınkinin iki katı.

Hindistan'da bütçe yönetiminin yetersizliği ve silah alımı gibi konuların bürokrasiye takılması da orduyu zayıflatan başlıca sorunlar.

- Getty Images

Öte yandan deniz, kara ve hava güçleri de bir ortaklık değil rekabet içinde.

Hint yetkililer 2018'de askeri bütçesini 45 milyar dolar olarak açıkladı.

Ancak Hindistan'ın bu bütçenin önemli bir kısmını 1.2 milyon aktif görevdeki askerin maaş ve emekliliğine ayırması sonucu cephanenin yenilenmesi için kullanılabilecek para 14 milyar dolarla sınırlı.

Ordunun modern silahlar alması için asker kapasitesini azaltması da o kadar kolay değil.

Hindistan ordusunun yarattığı iş imkanları, kronikleşen istihdam sorununa bir çare olarak da görülüyor.

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BBC TÜRKÇE

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