Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Keten tohumunun faydaları ve zararları nelerdir? Keten tohumu neye iyi gelir?

Keten tohumu içindeki güçlü besinler, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşmaya yardımcı olabilir. Keten tohumu, çeşitli kanser riskini azaltır ve dişilerde üreme sağlığını iyileştirir. Aynı zamanda göz sağlığını, cildi ve saçları korumaya yardımcı olur. Peki keten tohumu zayıflatır mı? İşte keten tohumunun yararları ve zararları...

Keten tohumunun faydaları ve zararları

Keten tohumu küçük, kahverengi veya altın renkli tohumlardır. Bu tohumların sağlık yararları onları Asya, Amerika ve Afrika'nın geleneksel mutfaklarının bir parçası haline getirmiştir. Ham haliyle yenilebilirler, ancak filizlendiklerinde veya yemeklerde kullanmak daha faydalıdır. Vücut, keten tohumu sayesinde alınan besinleri daha kolay emebilir.

Bu tohumların yüksek besin değerleri ve sağlık yararları diğer tahıllar tarafından sunulanlardan sayıca fazla olabilir.

KETEN TOHUMUNUN BESİN DEĞERLERİ

Keten tohumu büyük bir diyet lifi ve bitki bazlı protein kaynağıdır. Alfa-linolenik asit, omega-3 yağ asitleri ve lignanlar bakımından zengindirler. Bu tohumlarda bulunan mineraller arasında tiyamin, manganez ve magnezyum bulunur. Bunlar ayrıca zengin bir C vitamini ve B6 kaynağı, kalsiyum, demir, potasyum ve sodyumdur. Keten tohumu sıfır kolesterol içerir.

KETEN TOHUMUNUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Keten tohumunun sağlığınıza ve diyetinizin kalitesini artırabilecek birçok faydaları vardır. Şimdi bazılarına ayrıntılı olarak bakalım:

Yüksek lif içerir

Keten tohumu, kan şekeri seviyesini kontrol altında tuttuğu için birçok diyet programının önemli bir bölümünü oluşturur. Lif varlığından dolayı, mideyi dolu tutar ve fazla kalori alımını önler.

Antioksidan bakımından zengindir ve kanseri önler

Keten tohumu içinde, kansere karşı korunmada ve mücadelede ana etken olan antioksidanlar olarak işlev gören bol miktarda fitokimyasal vardır. Ayrıca, vücuttaki hormonları dengeleyen kimyasallara dönüşen zengin bir lignan kaynağıdır. Lignanın üreme sağlığına yardımcı olduğu, menopoz semptomlarını önlediği ve tip-2 diyabetin etkilerini azalttığına dair kanıtlar vardır. Ayrıca, bu tohumlardaki omega-3 yağ asitlerinin, meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığı kanıtlanmıştır.

Kalp hastalıkları önler

Keten tohumu, “Fitokimyasallar ve Fitofarmasötikler” e göre iyi bir kaynak olan flavon C-glikoziddir. Bu polifenolik bileşikler, lipid peroksidasyonunu, trombosit agregasyonunu ve kılcal geçirgenliği ve kırılganlığı inhibe ederek, daha düşük bir kardiyovasküler hastalık insidansına yol açar.

Diyabeti tedavi eder

Keten tohumu, hem çözünebilir hem de çözünmeyen diyet lifi için zengin bir kaynaktır. Keten tohumu bu özelliği ile diyabeti olan kişilerde normal kan şekeri düzeylerini korumaya yardımcı olur.

Kolesterolü düşürür

Keten tohumu içinde bulunan çözünür lif, uygun gastrointestinal fonksiyonların korunmasında yardımcı olur ve çözünmeyen lif, serum LDL (kötü) kolesterol seviyelerini düşürerek kalbi sağlıklı tutmada önemli bir rol oynar.

Cilt bakımı

Keten tohumu yağı sivilce, rosacea ve egzama vakalarında iltihaplı cilt bölgelerini iyileştirebilir. Bu yağın topikal uygulaması güneş yanıklarını etkili bir şekilde tedavi eder.

Saç bakımı

Keten tohumu yağı kırılgan saçları ve tırnakları tedavi edebilir ve parçalanmasını önleyebilir. Egzamanın neden olduğu tahriş olmuş kafa derisine karşı da etkilidir.

Vitaminler açısından zengindir

Keten tohumu, çoğu B kompleks vitaminleri ve E vitaminin yanı sıra magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir. Sağlıklı cilt ve kemikler için E vitamini gereklidir. Potasyum sinir sağlığını korur ve demir, kırmızı kan hücrelerinin ve genel metabolizmamızı etkileyen birçok enzimin hayati bir bileşenidir.

Protein kaynağıdır

Keten tohumu yüksek bir temel amino asit indeksine sahip olan ve vücudumuzun ihtiyaç duyduğu proteinlerin günlük alımının çoğunu sağlayan zengin diyet proteinleri kaynağıdır.

Omega-3 zenginidir ve enflamasyonla savaşır

Keten tohumu, sadece balık yağı ile elde edilen, büyük bir omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Omega-3 yağ asidi vücuttaki iltihapla savaşan en aktif ajandır. Enflamasyon, kalp hastalıklarının, astımın, alerjilerin, diyabetin ve hatta bazı kanserlerin önde gelen nedenidir. Keten tohumu da nefrit vakalarında böbrek iltihabı oranını azaltmak için tavsiye edilmiştir.

Glütensizdir

Keten tohumu % 100 glutensizdir ve bu nedenle gluten intoleransı veya çölyak hastalığı olan kişiler tarafından yenilebilir. Bununla birlikte, keten tohumu içeren her ürünün, glutensiz olarak otomatik olarak onaylanmadığını belirtmek önemlidir.

Kilo verdirir

Bu tohumlar ayrıca kilo vermede de yardımcı olabilir çünkü bunlar lif bakımından zengin ve diğer bazı sağlıklı yağları içerir. Ayrıca metabolizmayı geliştirmeye yardımcı olur, sindirim problemlerini azaltır.

Tansiyonu düşürür

Ketem tohumlarındaki omega 3 ve fiber, kan basıncını düşürebilir ve böylece felç, hipertansiyon ve diğer kalp rahatsızlıklarını önleyebilir.

Sindirim

Keten tohumu içinde bitki bazlı lignaların, omega 3'lerin, yağların ve fiberin varlığı, yağlanmayı teşvik eder ve kabızlığı önleyerek vücut sindirimini artırmaya yardımcı olur.

Bağışıklığı Artırır

Keten tohumu içinde bulunan alfa-linolenik asit ve lignalar vücutta bağışıklık tepkisini arttırır ve romatoid artrit, sedef hastalığı ve lupus adı verilen bir otoimmün bozukluk olan enflamatuar hastalıkları önler.

Menopoz belirtilerini azaltır

Keten tohumu içinde bulunan ligandlar, östrojenik özelliklerinden dolayı hormon replasman tedavisine alternatif olarak kullanılabilirler ve böylece menopozdaki kadınlarda menopoz ve artrit semptomlarını azaltırlar.

Yumurtalık disfonksiyonunu azaltır

Adet kanaması olan kadınlarda, düzenli keten tohumu tüketiminin, döngü değişikliklerini ve yumurtalık disfonksiyonunda bir azalmayı önlediği görülmüştür.

Göz kuruluğunu azaltır

Keten tohumu tüketimi “kuru göz” sendromunu ve ayrıca, omega-3 yağ asitleri gözdeki hasarlı sinirlerin neden olduğu bir göz hastalığı olan maküler dejenerasyon riskini azaltabilir.

KETEN TOHUMUNUN ZARARLARI

Keten tohumu ve keten tohumu yağının bazı özellikleri aşırı kullanılması durumunda sağlık sorunlarına neden olabilir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

- Şişkinlik
- Mide rahatsızlığı
- Gaz
- İshal
- Alerji

Bazı durumlarda iştahınızı da azaltabilir ve büyük miktarlarda tüketildiğinde anormal hormonal değişikliklere neden olabilir.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlıklı yaşlılık için altın değerinde öneriler
SAĞLIKSağlıklı yaşlılık için altın değerinde öneriler
Valilikten "gribal enfeksiyon" açıklaması
SAĞLIKValilikten "gribal enfeksiyon" açıklaması
Yapay zeka, meme kanseri teşhisinde doktordan başarılı çıktı
SAĞLIKKanser teşhisinde doktordan başarılı çıktı
Yatağa bağımlı diyabet hastası umudunu yardım kampanyasına bağladı
SAĞLIKYatağa mahkum hasta hapis cezasıyla karşı karşıya
Kemik hastası Hüseyin yardım bekliyor - Haberler
SAĞLIKVücudu çürüyor! Hüseyin yardım bekliyor
Unutkanlığa karşı ne yemeliyim? - Haberler
SAĞLIKUnutkanlığa karşı 10 süper besin!
Engelli gençler yeni yıldan sağlık ve mutluluk diledi - Haberler
SAĞLIKEngelli gençler yeni yıldan sağlık ve mutluluk diledi
Yıllardır hayalini kurduğu boy uzunluğuna ulaşmayı umut ediyor
SAĞLIKO yöntemle boyu 163'ten 171'e çıkacak!
Kanser tedavisi gören Ahıska Türkü Alimcan Şadman için destek çağrısı
SAĞLIKAhıska Türkü Alimcan Şadman için destek çağrısı
Ertesi gün hapı nedir? Ertesi gün hapının içeriğinde ne var, kullanmak zararlı mı?
SAĞLIKErtesi gün hapı nedir? İçeriğinde ne var? Kullanmak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X