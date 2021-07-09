Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyetin faydaları ve yan etkileri merak konusu oldu. Yaz aylarına girmemiz ile birlikte hızlı kilo vermek isteyenlerin genellikle tercih ettiği Ketojenik diyet yağ/protein oranına göre tasarlanıyor. İşte sosyal medyada da en çok konuşulan ketojenik diyet ile ilgili ayrıntılar...

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Ketojenik sözcüğü ‘keton’ kelimesinden köken alır. Keton aslında hücrelerin kullandığı bir enerji kaynağıdır ve karaciğer tarafından üretilir. Ketojenik diyet ile birlikte kanda keton seviyeleri yükselir. Bu duruma ‘ketozis’ adı verilmektedir. Kanda şekeri azaldığında ve yağ seviyeleri arttığında hücreler ketonlardan enerji sağlayabilir. Karbonhidratları enerji kaynağı olarak kullanmaktansa yağı yakıta çevirir.

Bu diyette amaç vücudu enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda bırakmak. Bu nedenle de karbonhidrat kısıtlanıp yağ ve protein arttırılıyor. Ketojenik diyetin endokrin sistemini düzenlediği, kan glikoz düzeylerini stabilize ettiği, insülin duyarlılığını iyileştirdiği, kanser ve epilepsi gibi hastalıklarda destekleyici etkiler yarattığı söyleniyor.

KETOJENİK DİYETİN FAYDALARI NELERDİR?

ketojenik diyetin özellikle metabolik, nörolojik veya insülinle ilişkili hastalıklarda birçok sağlık yararı sağlayabileceğine dair sonuçlar veren çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir.

Ketojenik diyet, doğru tarzda uygulandığında sağlıklı bir şekilde kilo vermeye ve çeşitli tıbbi sorunlar ile hastalıklar için risk faktörlerini en aza indirmeye yardımcı olabilir. Kalori sayımı yapmadan veya yiyecek takibine çok fazla dikkat ayırmadan kilo verme konusunda etkili olduğu görülmüştür.

Ketojenik diyet, vücut yağı, HDL kolesterol seviyeleri, kan basıncı ve kan şekeri gibi kalp hastalıklarını ortaya çıkarabilen risk faktörlerini iyileştirebilir. Keto diyetinin Alzheimer hastalığının semptomlarını azaltabildiği ve ilerlemesini yavaşlatabildiği gözlemlenmiştir.

Bunlara ek olarak parkinson hastalığının semptomlarının hafifletilmesine, polikistik over sendromunda önemli bir rol oynayabilen insülin seviyelerini azaltmaya yardımcı olduğuna ve düşük insülin seviyelerinin yanı sıra daha az şeker veya işlenmiş gıdaların kullanılması sayesinde sivilce ve aknelerde azalmaya yol açtığına dair küçük çaplı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Yapılan bir çalışmalar sayesinde ketojenik diyetin beyin sarsıntılarının etkisini azaltma ve yaralanma sonrasında iyileşme sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olduğuna işaret edilmektedir. Ancak bu alanlarda gerçekleştirilen araştırmalar küçük çaplıdır, sınırlı kapsamdadır ve uzun vadedeki etkileri henüz kesin olarak ortaya dökülmemiştir.

KETOJENİK DİYETTE GÖRÜLEBİLECEK YAN ETKİLER NELERDİR?

Kabızlık

Kemik erimesi (osteoporoz)

Sidoz (kan pH değerinde düşme)

Olesterol yüksekliği

Böbrek taşları

Karnitin eksikliği

KETOJENİK DİYETTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. ”Diyet menüsü dışında hiçbir yiyecek tüketilmemelidir,

2. Menüdeki miktarlara doğru uyum için yiyeceklerin tartılması tavsiye edilir,

3. Yemek tabağındaki bütün yiyecekleri silikon spatula ile sıyırılmalıdır,

4. Öğünlerin saatlerine uyulmalıdır,

5. Günlük alınması gereken sıvı miktarının tüketilmesine dikkat edilmelidir,

6. Aile fertleri çocuğun yanında başka yiyecek yememelidir,

7. Doktora danışmadan hiçbir ilaç tüketilmemelidir,

8. Tüketilen ürünler gizli karbonhidrat içerebilir, etiket bilgilerini dikkatli okunmalıdır ve beslenme uzmanına danışılmalıdır.”