Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in kuzen oldukları yeniden gündeme geldi
1988'de evlenen Kevin Bacon - Kyra Sedgwick, 25 yıl sonra uzaktan kuzen olduklarını öğrenmişlerdi. Bu şaşırtıcı olay, bir kez daha gündeme geldi
1988'den bu yana evliliklerini sürdüren Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick, eylül ayında yıl dönümlerini kutlamıştı.
Bu birliktelikten iki çocukları bulunan Bacon ile Sedgwick, dünyaevine girmelerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşti.
YOLLARI 1978'DE KESİŞTİ
Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in yolları ilk olarak 1978'de kesişti. O sırada Bacon, oyuncuydu. 'Getting Out' adlı Broadway dışı bir oyunda sahneye çıkan Kevin Bacon, bir gün öyle yemeğine çıktığında yanına gelen bir hayranıyla tanıştı. O kişi ise Kyra Sedgwick idi...
FİLM SETİNDE YİNE BİR ARAYA GELDİLER
Ardından yıllar geçti ve 1987'de artık oyuncu olan Kyra Sedgwick ile Kevin Bacon, 'Lemon Sky' adlı filmin setinde yeniden bir araya geldi.
1988'DE EVLENDİLER
Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, 1988'de nişanlandı ve aynı yıl eylül ayında evlendi.
Bacon ile Sedgwick, nikah masasına oturmalarından 25 yıl sonra 'FindingLour Roots' (Köklerinizi Bulmak) adlı programa katıldı.