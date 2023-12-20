Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in kuzen oldukları yeniden gündeme geldi

Bu birliktelikten iki çocukları bulunan Bacon ile Sedgwick, dünyaevine girmelerinin üzerinden yıllar geçtikten sonra şaşırtıcı bir gerçekle yüzleşti.

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YOLLARI 1978'DE KESİŞTİ



Kevin Bacon ile Kyra Sedgwick'in yolları ilk olarak 1978'de kesişti. O sırada Bacon, oyuncuydu. 'Getting Out' adlı Broadway dışı bir oyunda sahneye çıkan Kevin Bacon, bir gün öyle yemeğine çıktığında yanına gelen bir hayranıyla tanıştı. O kişi ise Kyra Sedgwick idi...