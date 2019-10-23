1998-99 yılları arasında Trabzonspor´da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell, UEFA Avrupa Ligi´nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Aynı dönemde birlikte forma giydiği teknik direktör Ünal Karaman ile görüşen Campbell, anılarını paylaşarak hasret giderdi. Ziyaretin ardından Ünal Karaman tarafından Kevin Campbell´e günün anısına Trabzonspor forması hediye edildi.
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