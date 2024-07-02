Kevin De Bruyne'den sert tepki: Aptal

Belçika Milli Takımı'nın yıldızlarından Kevin De Bruyne, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'ya 1-0 yenilerek elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN GOLÜ GELENE KADAR PLANIMIZ İYİYDİ" Kevin De Bruyne maçı değerlendirerek, "Yazık oldu. Bir planımız vardı ve bu planı oldukça iyi uyguladık. Kaliteleriyle topa daha fazla sahip olacaklarını biliyorduk. Çok fazla olmasa da bizim de pozisyonlarımız vardı. Onların golü gelene kadar planımız iyiydi. Sonra karşılık vermek için çok az zamanımız vardı.'' dedi.

"ŞANSIMI DEĞERLENDİREMEMİŞ OLMAM UTANÇ VERİCİ" Yıldız oyuncu turnuvayı değerlendirerek, ''Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Bugün daha defansif bir pozisyonda oynadım ve takıma yardım etmek için elimden gelen her şeyi yaptım, ancak şansımı değerlendirememiş olmam utanç verici. İstediğimiz bu değildi ama favorilerden biri olmamamıza rağmen Slovakya maçında kendimizi hayal kırıklığına uğrattığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.