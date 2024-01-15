Kevin Hart: Çok fazla baskı var

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"ÇOK FAZLA BASKI VAR"



Ödül törenlerinde komedyenlere nasıl davranıldığına dair konuşan Kevin Hart, organizasyonların artık komedi dostu ortamlar olmadığını iddia etti ve "O odalar çok soğuk" dedi.



Kevin Hart; "Ne kadar az umudunuz varsa, onu da hemen yok etmek istiyorum. O işler komedyenler için iyi değil. Oscar'a, Altın Küre'ye ya da başka bir şeye katılma şansımız yok. Bunlar artık komedi dostu ortamlar değil. Eskiden olduğu gibi bir iş değil. Komedyenlik fikri ve neyin şaka olup, olmadığı konusunda çok fazla baskı var. Bu yüzden zor" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: AP