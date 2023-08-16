Keykubadiye Sarayı'nda yeni sezon kazıları devam ediyor

Bölgede yakın zamanda şeker fabrikasının kurulduğunu ve lojmanların inşa edildiğini anımsatan Baş, "O süreçte de herhalde üstteki yapının taşları sökülüp götürülmüş olmalı. Alttan temeller çıkar düşüncesiyle kazımıza devam ediyoruz ama o alttan da gelen temeller şimdilik kaydıyla geç dönemin temelleri, yani Selçuklu temellerine çok fazla rastlayamadık bu anlamda.

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Geçen sene ve önceki sene yaptığımız çalışmalarda özgün Selçuklu temellerini bulmuştuk ama bu sene henüz daha kazdığımız alanda Selçuklu izlerini mimari anlamda yakalayamadık" diye konuştu.

Baş, ekim ayı ortalarına kadar çalışmalarını sürdüreceklerini, önceki senelerde kazı gerçekleştirdikleri dört kemerli yapı çevresinde de çalışacaklarını sözlerine ekledi.