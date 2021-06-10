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Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu

Kanada'nın Alberta eyaletinden ABD'de Nebraska'ya kadar inen 1900 kilometrelik petrol boru hattının inşaatı, Başkan Joe Biden'in proje ruhsatını iptal etmesinden aylar sonra tamamen durduruldu. Çevre koruma grupları ve Nebraska'da yaşayan Amerikan yerlileri 10 yılı aşkın süredir bu projeye karşı mücadele ediyorlardı.

Keystone XL: ABD'de Biden'ın iptal ettiği, çevrecilerin ve yerlilerin karşı çıktığı boru hattı projesi durduruldu
BBC TÜRKÇE
- Getty Images
Ruhsatı iptal edilen boru hattı inşaatı alanındaki malzeme ve donanımın çekilmesine başlanacak

Kanada'nın Alberta eyaletinden ABD'de Nebraska'ya kadar inen 1900 kilometrelik petrol boru hattının inşaatı, Başkan Joe Biden'in proje ruhsatını iptal etmesinden aylar sonra tamamen durduruldu.

Çevre koruma grupları ve Nebraska'da yaşayan Amerikan yerlileri 10 yılı aşkın süredir bu projeye karşı mücadele ediyorlardı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın projeye ruhsat vermeyi reddetmesine karşın inşaata yeniden izin vermişti.

Boru hakkı projesini yürüten Calgary merkezli TC Energy adlı şirket, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, donanımların sökülmesi ve inşaatın planlandığı bölgeden "güvenli bir şekilde çıkışın" sağlanması için yerel yetkililerle işbirliği yapacağını bildirerek yenilgiyi kabul etmiş oldu.

Biden, Kanada ile ABD arasındaki iklim değişikliğini daha da hızlandıracağından kaygılanılan petrol boru hattı projesinin ruhsatını aslında göreve başladığı ilk gün iptal etmişti.

İstihdam temelli itirazlar

Biden'ın kararına Kongre'den mensubu olduğu Demokrat Parti'nin Kongre üyelerinden de itirazlar gelmişti.

Demokratlar, projenin Amerikalı işçiler için enerji ve inşaat sektörlerinde istihdam yaratacağını savunmuştu.

Cumhuriyetçi senatörler Çarşamba günü Biden yönetimini bu projenin durdurulmasının ne kadar istihdam kaybına ma olduğunu açıklamaya zorlayacak bir yasa tasarısı sundu.

Kabul edilmesi beklenmeyen teklifi sunan Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini ayrıca Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyacak Kuzey Akımı 2 projesine yönelik yaptırımları kaldırdığı için de kınadı.

- Getty Images

Biden: İklim değişikliği ABD'nin ulusal güvenliğine en büyük tehdit

ABD Başkanı Joe Biden ise Çarşamba günü G7 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İngiltere'deki Amerikan askerlerini ziyareti sırasında iklim değişikliğinin "ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik en büyük tehdit" olduğunu söyledi.

Joe Biden, "Bu bir şaka değil. Genelkurmay'ın bize Amerika'nın karşı karşıya olduğu en büyük fiziksel tehdidin ne olduğu konusunda ne söylediğini biliyor musunuz? Küresel ısınma" diye konuştu.

Biden, "Büyük nüfus hareketlilikleri, toprak için savaşlar olacak. Endonezya'da milyonlarca insan, yaşadıkları yerler denize gömüldüğü için, kalan verimli topraklar için verilen savaşlar yüzünden evlerini terk ediyor" diye ekledi.

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