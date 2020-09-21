Kezban Arca Batıbeki’den yeni sergi: Yolda II



1984’ten bu yana, farklı platformlarda, kadın ve popüler kültür üzerine yaptığı işlerle tanınan, Türkiye’de güncel sanatın değerli isimlerinden Kezban Arca Batıbeki; “Yolda II (On The Road II)” isimli ilk ‘online’ kişisel sergisi ve sergi için Timuçin Unan tarafından hazırlanan kitabıyla sanatseverlerle buluşuyor!

Kezban Arca Batıbeki

Küratörlüğünü Cue Art Space kurucusu Aslı Biçer’in üstlendiği Online sergide; Kezban Arca Batıbeki' nin, geçmiş dönemde hiç görülmemiş ve pandemi sürecinde, sergiye özel ürettiği 28 dijital fotoğraf-kolaj eseri yer alıyor.

Batıbeki "On The Road II" başlıklı solo sergisinin çıkış noktasını; “Toplumca evde oturduğumuz pandemi döneminde, hemen herkesin yolculuklarda çekilen fotoğraflarını; sosyal medyada, sanki o günleri bir daha yaşayamayacakmış gibi içlenerek paylaştıkları dönemden esinlendim. Çektiğim binlerce yolculuk fotoğrafı arasından bana ilham verenlerini seçip ve tabii kendi üslubumdan uzaklaşmadan yeniden yorumlayarak bir seri oluşturdum“ sözleriyle aktarıyor.

Yaşadığı çağı yansıtan ve geleceğe dair fikirler sunan disiplinler arası sanatçılara açık online bir sanat ve tasarım galerisi olarak kendini tanımlayan Artcrowdistanbul Online Galeri’de yer alacak sergiyi, 16 Kasım 2020’ye kadar artcrowdistanbul.com adresinden ziyaret edebilirsiniz.