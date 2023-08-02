KF Tirana Teknik Direktörü Shehi: Beşiktaş gibi bir takımla oynamak bizim için zor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Ön Eleme Turu´nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında KF Tirana ile yarın TSİ 21.00´da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kombetare Arena´da oynanacak karşılaşmada İngiliz hakem Stuart Atwell düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında KF Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi ve kaleci Gentian Selmani, açıklamalarda bulundu. Yarın iyi bir oyun oynamaya çalışacaklarını belirten Shehi, "Yarınki maçta daha önceki 3 maç gibi devam edeceğiz. Beşiktaş takımını iyi biliyoruz ve oyunu dengede tutmaya çalışacağız. Yarın iyi bir oyun oynamaya çalışacağız. Mücadelemiz o olacak. Beşiktaş ekonomik gücü yüksek bir takım. Böyle bir takımla oynamak bizim açımızdan zor. Elimizden geleni yapacağız. Bizim takımımız sahada ne yapacağını iyi bilir. Beşiktaş gibi bir takımla ilk kez karşılaşıyoruz" dedi.

"YARIN TAKIMIMIM ELİNDEN NE GELİYORSA YAPACAK"

Bu tarz maçlardan ders çıkarmaya çalıştıklarını söyleyen Shehi, "Nerede hata yaptığımızı öğrenmeye çalışıyoruz. Suçlu bulmaya değil, o maçlardan ders çıkarmaya çalışıyoruz. Yarın takımım elinden ne geliyorsa yapacak. Eksiğimiz yok. Yarın ilk 11'de oynayacak oyuncular belki de değişik isimler olacak. Belki ilk maçta oynamayan oyuncularımız oynayacak" ifadelerini kullandı.