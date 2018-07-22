KFUM - Valerenga B maç önü

KFUM ve Valerenga B, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Norveç 2.Lig Grup 2 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. KFUM 22 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Valerenga B 11 puanda ve 11. sırada. KFUM, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Valerenga B, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 482. İddaa'da KFUM kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Valerenga B kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

KFUM son haftadaki Finnsnes müsabasında 2-0 kazandı.

Valerenga B, Ham Kam karşılaşmaında 0-3 yenildi.

KFUM, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. KFUM, kendi sahasında 10 gol attı, 5 gol yedi.

Valerenga B ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Valerenga B, 8 gol atarken 13 gol yedi.

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