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Kredi Garanti Fonu (KGF) kefalet üst limiti, 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetimi hakkında kanun geçici 20'inci maddesinde öngörüldüğü üzere 10 kat artırıldı.

Resmi Gazete'nin 13 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan ve kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, KGF kefaletinde toplam bakiye tutarı 10 kat artırılmış oldu.

Söz konusu kanunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın nakit aktarımı veya ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) için bakanlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine bu kapsamda 100 milyar TL'ye kadar ödenek eklemeye yetkisi bulunuyordu.