Kâğıt toplayıcısının katil zanlısı yakalandı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Muhammed Şebir Dogani'yi (19) kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Maiwand N. (24) yakalandı.

Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi'nde 28 Mart Pazartesi günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, kâğıt toplayıcılığı yapan 4 kişi cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan muştalı kavgada Muhammed Şebir Dogani (19) kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKALANDI

Olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadeleri ile birlikte çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Kağıthane polisi, katil zanlısının yabancı uyruklu Maiwand N. (24) olduğunu tespit etti.

Beylikdüzü ilçesinde olduğu belirlenen zanlı Maiwand N., yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.