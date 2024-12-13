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        Haberler Bilgi Yaşam KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024: Son güne girildi! Karayolları Genel Müdürlüğü KGM 409 işçi alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        KGM 409 sürekli işçi alımı için son gün! Karayolları Genel Müdürlüğü KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre, çok sayıda farklı meslek grubuna yapılacak sürekli işçi alımı için başvurular 13 Aralık Cuma bugün sona eriyor. Henüz başvurularını tamamlamamış olan adaylar, İŞKUR'un internet sayfası üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilirler. Peki, 2024 KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte KGM 409 işçi alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 08:56 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:12
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        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 409 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Yayımlanan ilana göre alımlar, çok sayıda farklı meslek grubuna yapılacak. Başvuru sürecinin son gününe girilmesi nedeniyle adaylar, KGM 409 işçi alımı başvuru şartları ve kadro dağılımı gibi detayları araştırıyor. Peki 2024 KGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte KGM 409 işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR…

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        KGM 409 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERİYOR!

        Karayolları Genel Müdürlüğüne (KGM) bağlı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere 409 sürekli işçi alımı yapılacak.

        İlana göre, KGM işçi alımı başvuruları 13 Aralık Cuma bugün sona erecek.

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        KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar; başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

        Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilir.

        KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KGM İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İŞTE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

        POZİSYON: AĞIR MAKİNE YAĞCISI (7233.33-İş Makineleri Yağcısı)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 5

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların Makine, Motor, Torna, Tesviye, Otomotiv Mekanikerliği, Otomotiv Elektromekanikerliği, Otomotiv Teknolojisi, İş Makinesi Bölümlerinin herhangi birinden mezun olması ya da Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İş Makineleri Bakım Onarımı, İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı Mesleki Eğitim Belgelerinden herhangi birine sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-35

        ​İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız​

        POZİSYON: ELEKTRİK TESİSAT VE BAKIM USTASI (3113.31-İşletme Elektrik Bakım Ustası)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1

        ÖĞRENİM DURUMU: En az Ortaöğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların Teknik ve Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü ile Endüstriyel Bakım Onarım Bölümü mezunu olması ya da Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Bölümü, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümü, Elektrik ve Enerji Bölüm Programları ya da Elektrik Mühendisliği Lisans mezunu olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-35

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        5

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8332.09-Kamyon Şoförü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 21

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        Adayların CE sınıfı Sürücü Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız​

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.01-Yol Çizgi İş Makinesi Operatörü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 3

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        Adayların CE ile G sınıfı (Yol Çizgi İş Makinesi (ehliyet kodu 105.71)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        6

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.14-Kazık Çakma Makinesi Operatörü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (Bariyer (Direk) Çakma İş Makinesi) (ehliyet kodu 105.56)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.35-Asfalt Distribütör Operatörü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 8

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Asfalt Bakım Distribütörü) (ehliyet kodu 105.45)) Sürücü Belgeleri ile Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        7

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.13-Kar Temizleme Makinesi Operatörü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 340

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Karla Mücadele Aracı) (ehliyet kodu (105.43)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8343.28-Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (Kaldırma Yükleme (Personel ve Yük Yükseltici) (ehliyet kodu (105.67)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        8

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8332.08-Vidanjör Şoförü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 1

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Vidanjör-Kombine Kanal Temizleme Aracı) (ehliyet kodu 105.48)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8342.24-Vakumlu Yol Süpürme Araç Operatörü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 6

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (Zemin Süpürme Makinesi (ehliyet kodu 105.13)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        9

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8343.30-Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 3

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma) (ehliyet kodu 105.41)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8332.05-Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 12

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE Sürücü Belgesi ile SRC-5 Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        10

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8343.30-Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 3

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE ile G sınıfı (İş Kamyonu (Araç Kurtarma-Çekme-Taşıma) (ehliyet kodu 105.41)) Sürücü Belgeleri ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

        POZİSYON: SÜRÜCÜ OPERATÖRÜ (8332.05-Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)

        TALEP EDİLEN İŞÇİ SAYISI: 12

        ÖĞRENİM DURUMU: En Az İlköğretim, En Fazla Lisans.

        İŞÇİ POZİSYONUNUN GEREKTİRDİĞİ ÖĞRENİM/NİTELİKLER: Adayların CE Sürücü Belgesi ile SRC-5 Belgesi ve Psikoteknik Değerlendirme Raporuna sahip olması zorunludur.

        YAŞ SINIRI: 18-40

        İşçi Alımı Yapılacak İller ve Şartları İçin Tıklayınız

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