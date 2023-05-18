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KGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

KGM işçi alımı sonuçları için geri sayım başlamış durumda. Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı başvuruları 2-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle "KGM işçi alımı kurası ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte İŞKUR ile 2023 KGM işçi alımı kura çekimi tarihi ile ilgili güncel bilgiler...

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  • KGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    Karayolları Genel Müdürlüğü, birçok farklı meslek grubunda belirlenen kontenjanlara göre 3 bin sürekli işçi alımı yapacak. KGM'de istihdam edilecek işçiler için başvuru süreci 7 Mayıs itibarıyla sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle gözler "KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte konuya dair detaylar...
  • KGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin ne zaman gerçekleştirileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir. 
  • KGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    İŞKUR tarafından gönderilen; başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek işçi kura ile belirlenecek. Değişiklik olması halinde kura tarihi ve yeri Karayolları Genel Müdürlüğü resmi internet adresinde (www.kgm.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.
  • KGM işçi alımı sonuçları açıklandı mı? 2023 KGM işçi alımı kura çekimi ne zaman?

    KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

    80 Ağır Makine Yağcısı,

    37 Asfalt Usta Yardımcısı,

    20 Aşçı Yardımcısı,

    75 Aşçı,

    288 Atölye Usta Yardımcısı,

    144 Bakım İşçisi,

    7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,

    249 Bina ve Mal Bakıcısı,

    631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

    17 Elektrik Tesisatçısı,

    42 Elektronik Ustası,

    59 Greyder Operatörü,

    168 İş Makinası Operatörü,

    374 Kalifiye İşçi,

    51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

    83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

    12 Makine Operatörü,

    7 Marangoz,

    15 Sıhhi Tesisatçı,

    591 Sürücü Operatörü,

    9 Traktör Operatörü,

    15 Vinç Operatörü

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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