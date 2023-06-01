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2023 KGM kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kura çekimleri 30-31 Mayıs tarihinde canlı ayında noter huzurunda gerçekleşti. 2- 7 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adaylar, kura çekiminin ardından KGM kura sonuçları asil ve yedek isim listesini sorgulamaya başladı. Çeşitli branş ve kontenjanlarda merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3 bin sürekli işçi alımı yapacak olan Karayolları Genel Müdürlüğü 81 ilde istihdam sağlayacak. İşte 2023 KGM il il kura sonuçları kazananların isim listesi sorgulama ekranı...

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  • KGM KURA SONUÇLARI 2023: KGM işçi alımı kura sonuçları il il kazananların asil ve yedek nihai isim listesi sorgulama

    30 Mayıs tarihinde başlayan KGM kura çekimi 31 Mayıs Çarşamba günü sona erdi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, başvuru yapan adaylar için, canlı yayında noter huzurunda açıklanan KGM kura sonuçları isim listesi sorgulama süreci başladı. KGM işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 2-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşmişti. İşte 2023 KGM kura sonuçları...
  • KGM KURA SONUÇLARI 2023: KGM işçi alımı kura sonuçları il il kazananların asil ve yedek nihai isim listesi sorgulama

    KGM İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı kura çekiminin 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.
  • KGM KURA SONUÇLARI 2023: KGM işçi alımı kura sonuçları il il kazananların asil ve yedek nihai isim listesi sorgulama

    30 Mayıs 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılan iller:

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars. 
  • KGM KURA SONUÇLARI 2023: KGM işçi alımı kura sonuçları il il kazananların asil ve yedek nihai isim listesi sorgulama

    31 Mayıs 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan olan iller:

    Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Karabük, Osmaniye, Düzce.  ​
  • KGM KURA SONUÇLARI 2023: KGM işçi alımı kura sonuçları il il kazananların asil ve yedek nihai isim listesi sorgulama

    KGM KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx​ internet adresinden ilan edilecektir.

    KGM KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KGM KURA SONUÇLARI 2023: KGM işçi alımı kura sonuçları il il kazananların asil ve yedek nihai isim listesi sorgulama

    KARAYOLLARI İŞÇİ ALIMI MESLEK GRUPLARI VE KONTENJANLARI

    80 Ağır Makine Yağcısı,

    37 Asfalt Usta Yardımcısı,

    20 Aşçı Yardımcısı,

    75 Aşçı,

    288 Atölye Usta Yardımcısı,

    144 Bakım İşçisi,

    7 Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,
  • KGM KURA SONUÇLARI 2023: KGM işçi alımı kura sonuçları il il kazananların asil ve yedek nihai isim listesi sorgulama

    249 Bina ve Mal Bakıcısı,

    631 Düz İşçi,25 Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası,

    17 Elektrik Tesisatçısı,

    42 Elektronik Ustası,

    59 Greyder Operatörü,

    168 İş Makinası Operatörü,

    374 Kalifiye İşçi,

    51 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik),

    83 Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası,

    12 Makine Operatörü,

    7 Marangoz,

    15 Sıhhi Tesisatçı,

    591 Sürücü Operatörü,

    9 Traktör Operatörü,

    15 Vinç Operatörü

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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