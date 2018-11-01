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"İnsanlar beni birazcık bile olsa Muhammed Ali'ye benzetiyorsa bundan onur duyarım ama ben Muhammed Ali'ye benzetilmek ya da aynı seviyede görülmek istemem. O çok daha zor şartların altında yaşadı ve dövüştü; savaşların ve ırkçılığın arasında. O herkese karşı geldi ve yerini korudu. Yani Muhammed Ali olmanın yakınında bile değilim, benim fikrim böyle. Onunla karşılaştırılmak istemiyorum, insanlar böyle düşünüyor olabilir ama onun seviyesine yakın bile değilim. Onun röportajlarını, maçlarını izledim"