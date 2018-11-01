7 Ekim'deki karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Türkiye'de çarpıcı açıklamalar yaptı. Muhammed Ali'yle kıyaslanmak istemediğini dile getiren başarılı sporcu, Galatasaray taraftarı olma hikayesini anlatırken McGregor'la çıkan olaylar hakkında da konuştu. Khabib Nurmagomedov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Hayatım boyunca babamla yaşadım, bugün bile birlikte yaşıyoruz. O benim en büyük motivasyon kaynağım. Hayatım boyunca beni eğitti ve hala devam ediyor. Spora başladığımda bu seviyeye geleceğimi, şampiyon olacağımı, kemer koruyacağımı düşünmüyordum. Tek hayalim iyi bir dövüşçü olmaktı. Hep büyük arenalarda dövüşmek isterdim. Dağıstan, Rusya şampiyonu olmayı düşünürdüm. Buralara geleceğimi hiç düşünmemiştim. Allah'ın yardımı, babamın desteği, sabrım ve antrenmanlarımla bunlar gerçekleşti"
"Kendime tüm zamanların en iyi dövüşçüsü demem, kendimi böyle tamamlamak istemiyorum. Hedefim bu, en iyisi olmak. İşinde en iyi olmak istemiyorsan boşuna çalışıyorsun demektir. Niyetim, amacım, hedefim kesinlikle bu doğrultuda ancak kendimi böyle tanımlamam, yanlış olur"
MCGREGOR'LA DÖVÜŞÜ
"Bu olaylar hakkında Nevada Atletik Komisyonu bir kez toplandı ve karar çıkmadı. 10 Aralık'ta tekrar toplanacaklar ve duruşmaya katılmamı istiyorlar ancak tabii ki oraya gitmeyeceğim. Ben suçlu olduğumu düşünmüyorum, dövüşün öncesinde ve sonrasında yaşananları herkes gördü. Bu sürtüşmeyi ben başlatmadım."
"Onların dövüş öncesi başlattığı şeyi bitirdim. Yargılanabilmem için suçlu olmam gerekir. Onurumu korudum, ailemi korudum. Dinimi korudum. Bu onlar için yeni bir şey olabilir ama benim için öyle değil."
"Eğer Vegas'taki duruşmaya gitmem gerektiğini düşünüyorlarsa kesinlikle yanlış yapıyorlar. Bunu bensiz yapsınlar, benim fikrim bu. Onlar beni cezalandırmak istiyorlarsa dövüşten elde ettiğim tüm geliri alıp bana 10 yıl men cezası verebilirler, fark etmez. Oraya asla gitmeyeceğim"
"Kendilerince her şeyi çözsünler. Sadece bir erkek gibi gerekenleri yaptım ve dövüşü kafeste kurallar içerisinde kazandım. Dövüşten sonraysa, dövüşten önce yaptıklarını karşılıksız bırakmayacağımı onlara göstermiş oldum. Gelişmeler sadece bunlar, bunu da herkes gördü."
"İnsanlar beni birazcık bile olsa Muhammed Ali'ye benzetiyorsa bundan onur duyarım ama ben Muhammed Ali'ye benzetilmek ya da aynı seviyede görülmek istemem. O çok daha zor şartların altında yaşadı ve dövüştü; savaşların ve ırkçılığın arasında. O herkese karşı geldi ve yerini korudu. Yani Muhammed Ali olmanın yakınında bile değilim, benim fikrim böyle. Onunla karşılaştırılmak istemiyorum, insanlar böyle düşünüyor olabilir ama onun seviyesine yakın bile değilim. Onun röportajlarını, maçlarını izledim"
"10, 15 hatta 20 yaşındayken biri bana bu kadar büyük bir dövüşü kazanacağımı, kemeri savunacağımı, bu seviyede olacağımı ve Muhammed Ali'yle kıyaslanacağımı söylese buna inanmazdım. Muhammed Ali, müslümandı, ben de. Bu açıdan benziyoruz ancak o bir insan, bir atlet, bir sporcu olarak benden çok daha üst seviyede. Onunla kıyaslanmak benim için büyük bir onur"
"Floyd Mayweather'la dövüşmem, insanlar için iyi olacaktır. Benim için de iyi olur, kendimi sınamış olurum. Kariyer olarak o başka bir seviyede, tüm zamanların en iyi boksörü olduğunu görüyoruz. Tek bir maç bile kaybetmedi. Benim için ilginç olur. Seyircilerin bu dövüşe çok ilgi göstereceğini düşünüyorum"
"Ancak onunla iki ayrı dövüş için anlaşmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. İlk dövüşü ringde boks kurallarına göre, ikinciyi ise kafeste MMA kruallarına göre yaparız ve böylesi çok daha adil olur. İnsanlara iki farklı dövüş sunmuş oluruz."
"Mahackaleye taşındığımızda bir yıl okudum ve 7. sınıfa başladım. Kolejde bir şampiyona düzenleniyordu o şampiyonada takımım ikinci oldu ve bize hediye olarak Galatasaray forması verildi. Ben de o formayı büyük bir zevkle giydim, hala da giyiyorum. O fotoğraflarımı hala görebilirsiniz. Son dövüşümün ardından Galatasaray beni tebrik etti"
"7. sınfıta Galatasaray formasını giydiğim bir formayla beni paylaştılar, bu hikaye oradan başlıyor. Futbolu çok seviyorum, iyi bir izleyiciyim ve oynuyorum. Çocukluğumdan bu yana bütün Dünya Kupaları ve Avrupa Şampiyonalarını takip ediyorum. Büyük bir futbol hayranıyım"
"Messi'ye saygısızlık edemem, gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biridir orası kesin. Ronaldo'ya Messi'den daha büyük bir hayranlık besliyorum ancak Messi'ye de herhangi bir saygısızlık edemem. İkisi de çok büyük sporcular, ikisi de aynı dönemde oynuyor. Bu da futbolu başka bir düzeye taşıdı çünkü bu iki büyük sporcu birbiriyle rekabet içerisinde. Bu rekabet, futbolu çok başka seviyeye taşıdı. Bu adamlar, bu işten kesinlikle anlıyorlar"
"İlk olarak bütün destekleri için teşekkür ediyorum, Türkiye'den pek çok insanın dövüşlerimi izlediklerini biliyorum. Avrupa ve dünya, bu kadar Türk'ün beni desteklemesini anlamadı. Bunun ilk nedeni hepimizin Müslüman olması. Allah bize 'Siz kardeşsiniz' demiştir çünkü hepimiz Allah'a inanıyoruz"
"Biz Allah'a böyle inanıyoruz, Allah bizi kardeş olarak görüyor. Allah her halk kendi arasında kardeştir demiyor, 'Müminler kardeştir' diyor. Dünya genelinde neden bu kadar destekçim olduğu anlaşılmıyor. Herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Dualarınız için her şey için çok teşekkür ederim"
"Aslında çok az Türkçem var, bu konuda tekrar eğitim alacağım. 15-16 yaşında bir eğitim almıştım, tekrar çalışacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğim, onunla antrenman yapacağım. Onunla Türkçe konuşacağım. Her şey için çok teşekkür ederim"
MAYWEATHER'A MEYDAN OKUMUŞTU
Khabib Nurmagomedov, 41 yaşındaki Floyd Mayweather'a seslenmiş ve "Haydi Floyd, dövüşmemiz gerek. Şu ana kadar kaybetmemiş iki isim. 50-0'a 27-0... Bunu yapalım, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır, sadece bir. Elbette kral benim. Çünkü o, McGregor'u indiremedi. Ama ben onu rahatça indirdim" ifadelerini kullanmıştı.
Teklifi kabul eden Mayweather, Instagram hesabından dövüşeceğini duyurmuş ve "Çek defterlerinizi çıkarın. Las Vegas’ı tekrar harika yapalım” ifadelerini kullanmıştı. Mayweather ile McGregor Ağustos 2017'de karşı karşıya gelmiş ve ABD'li boksör 10 raunt sonunda kazanan taraf olmuştu.
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