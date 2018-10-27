Khimki - Chertanovo maç önü

Rusya FNL heyecanı devam ediyor. Khimki, 28 Ekim 2018 Pazar günü Chertanovo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Khimki 21 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Chertanovo 26 puanda ve 9. sırada. Khimki son 3 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chertanovo, geride kalan 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 453 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Khimki kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Chertanovo sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler.

Khimki önceki hafta Chertanovo mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Chertanovo ise Khimki maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Khimki, 12 gol attı ve 13 gol yedi.

Chertanovo, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chertanovo 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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