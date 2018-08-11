Khimki - Spartak Moscow II düellosu

Rusya FNL maçında Khimki ile Spartak Moscow II, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. Khimki 9 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Spartak Moscow II 8 puanda ve 9. sırada. Khimki son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Spartak Moscow II, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 637. İddaa'da Khimki kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Spartak Moscow II kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Khimki son hafta oynanan Rotor Volgograd maçında 3-1 yenildi.

Spartak Moscow II, Sibir Novosibirsk karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Khimki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Khimki, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Spartak Moscow II, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Spartak Moscow II, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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