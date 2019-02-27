Khloe, Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner’dan olay pozlar

Geçtiğimiz hafta çocuğunun babası olan sevgilisi Tristan Thompson'ın kendisini aldattığını öğrenen Khloe Kardashian, kardeşleriyle birlikte kamera karşısına geçti ve birbirinden çarpıcı pozlar vererek adeta 'Ne kaybettiğine dön bir bak' mesajı verdi