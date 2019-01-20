Kibariye: Annem başımın tacıdır

Eşi Ali Küçükbalçık'ın borçları nedeniyle evine haciz gelen Kibariye'nin, annesi Makbule Tokmak ile tartıştığı ve maddi desteğini kestiği hatta Makbule Tokmak'ın Yeşil Kart’tan yararlanmaya başladığı iddia edilmişti. Kibari, o iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı