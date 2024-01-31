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        Haberler Kültür-Sanat Resim Kibele Sanat Galerisi'nin yeni sergisi: Hamit Görele Retrospektifi

        Kibele Sanat Galerisi'nin yeni sergisi: Hamit Görele Retrospektifi

        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, sezona Hamit Görele'nin "Retrospektif" sergisi ile devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:10
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        Kibele Sanat Galerisi'nden yeni sergi
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        Müziğin matematiğe, resmin de geometriye dayandığını yazılarında sık sık dile getiren sanatçı Hamit Görele’nin eserleri İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 1 Nisan’a kadar ücretsiz izlenebilir.

        Türk resminde 1930’lu yıllarda gelişen yenilikçi hareketin başlıca sanatçılarından biri olan Hamit Görele, resimlerindeki geometrik yaklaşımlar ve figürlerdeki hacimsel etkiler ile döneminin beğenilmeme tehlikesinden korkmadan özgün eserler vermiştir.

        Tonya Görele
        Tonya Görele

        Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki eğitiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı Avrupa sınavını kazanarak Paris’e giden ve orada Julian Akademisi’nin yanı sıra Andre Lhote Atölyesi'nde eğitim alan Görele, yurda döndükten sonra Müstakil Ressamlar Grubu’na katılmış, bu grubun yeni sanat görüşünü paylaşmıştır.

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        Görele'nin sanatı, Türkiye'de Çallı kuşağı sonrasında gelişen ve doğa biçimlerini yorumsal düzeyde değiştirmeyi amaçlayan görüşle yakından ilgilidir. Sanatçı, peyzaj ve portrelerinde rengi, hacimsel ve derinlikli biçimleri kullanarak, Kübist-inşacı bir doğrultuda doğanın biçimsel analizlerine girişir.

        Tonya Görele
        Tonya Görele

        1981 yılında aramızdan ayrılan Hamit Görele’nin, kızı Tonya Görele koleksiyonundan eserleri 1 Nisan’a kadar her gün Kibele Sanat Galerisi’nde ücretsiz izlenebilir.

        Kibele Sanat Galerisi, her gün 09.00 – 19.00 arasında ziyaret edilebilir. Grup rezervasyonları ve atölye çalışmaları için iletisim@issanat.com adresine e-posta gönderilebilir.

        Kibele Sanat Galerisi, aynı zamanda sanatçıları ve eserlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere kapsamlı sergi katalogları hazırlayarak sanat tarihi açısından da önemli kaynaklar oluşturuyor.

        Emre Zeytinoğlu’nun kaleme aldığı sergiye özel hazırlanan katalog, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından satışa sunuluyor.

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        #Kibele Sanat Galerisi
        #Hamit Görele Retrospektifi
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