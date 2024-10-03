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        Haberler Dünya Kıbrıs Adası'ndaki taraflar, 15 Ekimde BM'de bir araya gelecek | Dış Haberler

        Kıbrıs Adası'ndaki taraflar, 15 Ekim'de BM'de bir araya gelecek

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'i gayri resmi istişarelere davet etti. Tarafların yaklaşık iki hafta sonra görüşeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 21:06 Güncelleme: 03.10.2024 - 21:06
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        KKTC ve GKRY bir araya geliyor
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        Birleşmiş Milletler (BM), Kıbrıs Adası'ndaki tarafların 15 Ekim'de bir araya geleceğini bildirdi.

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Dujarric, tarafların katılacağı "gayriresmi akşam yemeğinin" 15 Ekim'de gerçekleşeceğini kaydetti.

        BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiği bildirilmişti.

        İki tarafın da daveti kabul ettiği, görüşmelerin New York'ta gerçekleşeceği aktarılmıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #KKTC
        #Birleşmiş Milletler
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