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Kıbrıs gazisi saat tamircisi 60 yıldır saatleri ayarlıyor

Kocaeli'de yaşayan Kıbrıs gazisi saat tamircisi 68 yaşındaki Fikret Kuşkonmaz, 60 yıldır arızalı saatleri tamir ediyor

Kıbrıs gazisi saat tamircisi 60 yıldır saatleri ayarlıyor
Kıbrıs gazisi 60 yıldır saatleri ayarlıyor
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AA

Kocaeli'de yaşayan Kıbrıs gazisi saat tamircisi 68 yaşındaki Fikret Kuşkonmaz, 60 yıldır arızalı saatleri tamir ediyor.

AA'nın haberine göre mesleğe küçük yaşlarda çırak olarak başlayan Kuşkonmaz, zamanla kendisini geliştirerek işinde ustalaştı.

Askerlik görevini İzmir'deki birliğinde denizci olarak yapan Kuşkonmaz, görev için bulundukları Mersin'den Kıbrıs Barış Harekatına katıldı. Gazilik unvanı verilen Kuşkonmaz, daha sonra işinin başına döndü.

Uzun yıllar yanında çalıştığı ustasının 1977 yılında emekli olmasının ardından İzmit Alemdar Caddesi'nde bulunan bir apartmanda faaliyet gösteren dükkanı devralan Kuşkonmaz, burada 24 yıl boyunca müşterilerine hizmet verdi.

Kuşkonmaz, apartmanın, yerine yenisi yapılmak üzere 1991 yılında yıkılmasının ardından yeni bir dükkana taşındı.

Mesleğini severek sürdüren 3 çocuk ve 10 torun sahibi Kuşkonmaz, İzmit Alemdar Caddesi'nde bulunan iş merkezindeki 7 metrekarelik dükkanında arızalı saatlerin bakım ve tamirini yapıyor.

"SAATLERE HAYAT VERMEK HUZURLU VE MUTLU HİSSETTİRİYOR"

Fikret Kuşkonmaz, antika değerinde saatlere hayat vermenin kendisini huzurlu ve mutlu hissettirdiğini söyledi.

Dedelerinin de aynı meslekle uğraştığını belirten Kuşkonmaz, imkansızlıklar dahilinde ilkokulu bitirdikten sonra ustası Salih Zeki Çetiner'in yanında mesleğe başladığını anlattı.

Kuşkonmaz, çocukluğunda çamur işçiliğine merakı olduğunu dile getirerek, "Çamurdan saat yapardım. Buğday sapından ise yelkovan ve akrep yapardım. Bu işin içine girdim, daha çok meraklandım. Zevkle bu işlerle uğraşıyoruz" diye konuştu.

Tamir ettiği eski saatler arasında 110 yıllık bir saat de olduğunu aktaran Kuşkonmaz, "Bakımlarını yaptığım saatler, 'Bana biraz el atarsan çalışırım.' diyor. Bazı parçaları imkanlar dahilinde kendi elimizde yapıyoruz. El yapımı saatlerin tamiri için mücadele edilmesi lazım. Saatte pandül (sarkaç) denen parça var. O sallandıkça saat çalışır. En önemlisi bazı parçalar kırık mı değil mi bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Kuşkonmaz, eski saatleri tamir etmenin meşakkatli olduğunu ve zaman aldığına değinerek, "Bazen günlerce uğraşıyorum" dedi.

Pazarları gezerken gördüğü eski saatleri satın aldığını belirten Kuşkonmaz, tamiri mümkün değilse parçalarını diğer saatlerin tamirinde kullandığını kaydetti.

Çırak bulamamaktan yakınan Kuşkonmaz, "Bazı vatandaşlar geliyor, 'Benim oğlumu çırak al.' diyor ancak daha bir şey öğrenmeden 'Ne kadar vereceksin?' diye soruyorlar. Bu mesleğin ölmesini istemiyorum. Tamir için İstanbul, Ankara, Adana'dan saatler geliyor. Ankara'dan tamir için saat geliyorsa demek ki bu işi yapan fazla kalmamış" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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