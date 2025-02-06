Kıbrıs gazisinin kahreden ölümü!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evinde çıkan yangında Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu yaşamını yitirdi.

AA'da yer alan habere göre 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu'nun yalnız ikamet ettiği iki katlı evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tavşanlı ve Balıköy belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürülebildi.

KIBRIS GAZİSİ KURTARILAMADI

Tamamen yanması sonucu kullanılamaz hale gelen eve giren ekipler, burada ikamet eden Tolu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kıbrıs gazisinin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.