AA

Kıbrıs Rum kesiminde sığınmacı akını korkusu



Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Avrupa'nın büyük bir sığınmacı felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Rum lider, Financial Times gazetesine, son günlerde Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar konusunda verdiği demeçte, Türkiye'nin sığınmacıların Avrupa'ya geçişini engellememesini "tehdit olarak" yorumlayarak bunun, Türk-Yunan sınırında şiddetli çatışmalara yol açtığını belirtti.

Avrupa'nın, Orta Doğu'daki çatışmalarda taraf olmamasının bedelini ödediğini savunan Anastasiadis, Avrupa Birliği'ne (AB) "Türkiye'nin sınırları açma yönündeki şantajına karşı durmasına" ilişkin uyarıda bulundu.

Anastasiadis, Avrupa Birliği'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a baskı yapmaması ve Türkiye ile AB arasında 2016'da imzalanan göçmen mutabakatını korumaması halinde durumun felakete dönüşeceği yorumunda bulundu.

- KKTC'den Anastasiadis'e yalanlama

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Anastasiadis'in sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanlamıştı.

Açıklamada, Anastasiadis'in KKTC ile Rum kesimi arasındaki dört geçiş kapısını mesnetsiz gerekçelerle kapatma kararını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ettiği belirtilerek Rum liderin "Ara bölgeden yasa dışı yollarla Rum kesimine organize geçiş olduğu" yönündeki iddiasının gerçekle bağdaşmadığı ifade edilmişti.