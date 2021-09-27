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"Kıbrıs Zafere Doğru"nun ikinci sezon tanıtım videosu seyircilerle buluştu

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı "Kıbrıs Zafere Doğru"nun merakla beklenen ikinci sezon ilk tanıtımı TRT 1 ekranlarında yayınlandı.

AA

Yeni sezonda "Kıbrıs Zafere Doğru" ismiyle izleyiciyle buluşacak dizide, Kıbrıs'ın Çanakkale Destanı olarak tarihe geçen "Erenköy Direnişi" ekranlara gelecek.

Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini, tarihi olaylar çerçevesinde ekrana yansıtan dizi, Türkiye'nin ilk hava harp şehidi Kahraman Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in tarihe geçiş hikayesini anlatacak.

Yeni sezonda diziye ayrıca oyuncu Mehmet Aykaç "Erdil" karakteriyle, Tekin Temel "Ali Rıza Vuruşkan", Musab Ekici "Kurtcebe" ve Metin Büktel ise "Gazeteci" rolüyle dizinin kadrosuna yer alıyor.

Yönetmen koltuğuna Osman Taşçı ve Barış Erçetin'in oturduğu, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı dizi, yakın zamanda TRT 1 ekranında seyircilerin beğenisine sunulacak.​​​​​​

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