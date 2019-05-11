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Kibrit ışığında geçmişe yolculuk

AA

Azerbaycanlı koleksiyoncu Fuzuli İsmayılzade'nin 1960'lı yıllarda biriktirmeye başladığı, en eskisi 1870 yılına ait 500 bin parça kibrit kutusu ve etiketinin bulunduğu koleksiyon, görenleri adeta geçmişe götürüyor

Kibrit koleksiyonu

Azerbaycanlı 68 yaşındaki koleksiyoncu Fuzuli İsmayılzade'nin 1960'lı yıllarda biriktirmeye başladığı, en eskisi 1870 yılına ait 500 bin parça kibrit kutusu ve kibrit etiketinin bulunduğu koleksiyon görenleri adeta geçmişe götürüyor.

AA'nın haberine göre üzerinde farklı ülkelerden önemli kişilerinin, tarihi yapıların, manzaraların ve topluma ulaştırılmak istenilen mesajların da bulunduğu kibritler dünya tarihinin son yüz yılına ışık tutuyor.

Çocuk yaşlarda oyun oynamak için başladığı kibrit biriktirme merakını ilerleyen yıllarda bir tutkuya çeviren İsmayılzade, biriktirdiği kibrit kutularını evinin bir odasında tutuyor.

İsmayılzade'nin koleksiyonunda yüzün üzerinde ülkeye ait 500 binden fazla kutu ve etiket yer alıyor.

Koleksiyonda, Çarlık Rusyası dönemine ait çeşitli şirketlerin reklamını içerenler ile 2. Dünya Savaşı'na ait propaganda görsellerini barındıran çeşitli boyutlardaki kibrit kutuları dikkati çekiyor.

Koleksiyon, Japon giyim kültüründen, Rus halk danslarına, Sovyet yazar ve düşünürlerinden Hollywood filmlerine, Avrupa'nın tarihi anıtlarından Asya'nın kutsal mekanlarına kadar birbirinden farklı görsellere sahip geniş bir yelpazeyi içeriyor.

"BU KİBRİTLERDE TÜM TARİH GÖZ ÖNÜNDE"

İsmayılzade, yaptığı açıklamada, kibrit kutusu biriktirmeye henüz 6 yaşındayken başladığını söyledi.

O dönemde Sovyet propogandası içeren kibritlerin üzerinde farklı grafik ve desenler olduğunu fark edince biriktirme işini serileri tamamlamak üzere yaptığını anlatan İsmayılzade, daha sonra yurt içinde ve yurt dışında ziyaret ettiği her kentten kibrit toplayarak koleksiyonunu büyüttüğünü belirtti.

Koleksiyondaki parça sayısının 500 bini geçtiğini, hiç kimsede bulunmayan çok farklı kibrit kutularına sahip olduğunu söyleyen İsmayılzade, "Yurt dışına giden tüm akraba ve tanıdıklardan kibrit kutusu veya etiketi getirmelerini istiyorum. Ayrıca yurt dışındaki koleksiyonerlerden posta yoluyla alıyorum. Şu anda saydığım kadar 500 bini geçti kutu ve etiket sayısı" dedi.

Tarihi biriktirmek olarak nitelendirdiği koleksiyonculuğun onurlu bir iş olduğunu dile getiren İsmayılzade, "İşte bu kibritlerde tüm tarih göz önünde. Bunları inceleyen insanların dünya görüşü artıyor. Örneğin, bu kibritlere bakarak ülkelerin giyim tarzları, mimarileri ve tarihleri konusunda fikir sahibi olabilirsiniz. Bunlar aslında sanat eseri gibi bir şey" şeklinde konuştu.

İsmayılzade, en büyük arzusunun kendisine bir yer tahsis edilmesi ve koleksiyonunun müzeye dönüştürülmesi olduğunu sözlerine ekledi.

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