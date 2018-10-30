Kickstarter'da rekor kırdı

Şehir yaşamı hane güvenliği için teknolojiden faydalanmayı zorunlu hale getirse de geleneksel görüntüleme sistemlerinin kablolama ve montaj gibi gereklilikleri nedeniyle herhangi bir güvenlik cihazı kullanımı her on evden sadece üçüyle sınırlı kalıyor. Anker EufyCam, kitle yatırım platformu Kickstarter'da 60 günde 8.800'den fazla destekçiden 3.139.558 dolar toplayarak tüm zamanların en çok fonlanan akıllı ürünü oldu. Full HD kayıt, gece görüşü, canlı yayın ve yüz tanıma gibi teknolojilerin tümünü kullanıcıya sunan cihaz, ayrıca banka düzeyinde şifreleme ve IP66 su geçirmezlik sertifikasıyla hem yazılım hem de donanım olarak tam koruma sağlıyor.

Güvenlik kameralarının yanlış alarm verdiği kuş, evcil hayvan ya da yaprak gibi nesneleri gelişmiş yüz tanıma teknolojileriyle tespit eden cihaz, böylelikle yanlış alarmları %95'e varan oranlarda azaltıyor. Eve giriş çıkış yapanların "güvenilir yüz" olarak cihaza tanımlanmasının ardından, kamera kızılötesi teknolojisiyle önce hareketi algılıyor. İkinci adımda yapay zeka teknolojisi, bu hareketin bir insana mı yoksa başka bir canlıya mı ait olduğunu tespit ediyor. Son olarak, kameranın belirlediği kişinin veri tabanına kayıtlı güvenilir yüzlerden biri olup olmadığı netleştiriliyor ve sistem kullanıcıyı buna göre bilgilendiriyor.

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