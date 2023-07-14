Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? Kıdem tazminatı tavan ücreti gündemdeki yerini aldı. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı ile memur ve emekli memur aylıklarına temmuz zammı yapıldı. En az bir sene çalışmak şartı ile hak kazanılan kıdem tazminatı tavanı ise 1 Temmuz tarihi itibarıyla açıklandı. İşte 2023 Temmuz yeni ve zamlı kıdem tazminatı tavanı... Habertürk Giriş: 14.07.2023 - 13:36 Güncelleme: 14.07.2023 - 13:36 facebook

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Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar sonrasında değişen ücretlerden biri de kıdem tazminatı oldu. Kıdem tazminatı hesaplamasında işçinin bir yıl süre için bir aylık brüt maaş tutarı baz alınmaktadır. Peki 2023 Kıdem tazminatı tavan ücret kaç liraya yükseldi? İşte konuyla ilgili merak edilen güncel bilgiler...

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KIDEM TAZMİNATI NEDİR? İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tavanı aşılamıyor. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.