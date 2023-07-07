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Emekli ve memur Temmuz zammının açıklanmasının ardından gözler kıdem tazminatı tavanına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 17,55 olarak açıklandı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 ve SSK, BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. En yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirlenen kıdem tazminatı tavanı belli oldu. İşte 2023 Temmuz memur zammı ile yeni ve zamlı kıdem tazminatı tavanına ilişkin son dakika gelişmeleri...