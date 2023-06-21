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Kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Asgari zammı sonrası kıdem tazminatı tavanı değişti

Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu? Bilindiği üzere asgari ücretin yüzde 34 oranında zamlanmasıyla birlikte kıdem tazminatı tavan tutarı da değişmiş oldu. Peki, kıdem tavan tutarı ne kadar kaç TL oldu? İşte 2023 kıdem tazminatı tavan tutarı...

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  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı değişti

    Kıdem tazminatı tavan tutarı asgari ücret zammı sonrası arttı. Peki, asgari ücret zammı sonrası 2023 kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 2023 asgari ücret Temmuz zammı sonrası kıdem tazminatı tavanıyla ilgili iligli detaylar...
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı değişti

    KIDEM TAZMİNATI TAVAN TUTARI NE KADAR OLDU?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 17 bin 904,62 TL olarak açıkladı.
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı değişti

    Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022’nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904,62 TL oldu.
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı değişti

    Asgari ücrete Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere yapılan yüzde 34'lük zam sonrası kıdem tazminatı tavan tutarı belli oldu.

    Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13  bin 414 lira olacak.
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Asgari ücret zammı ile kıdem tazminatı tavanı değişti

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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