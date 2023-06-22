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Temmuz kıdem tazminatı tavanı ne kadar? Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlenir?

Asgari ücrete gelen zam sonrasında kıdem tazminatı tavan ücreti kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Kıdem tazminatı, bir şirkette işçinin çalışmış olduğu her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminattır. Kıdem tazminatı tavan miktarı, asgari ücrette yaşanan artış miktarı göre değişim göstermektedir. İşte 2023 kıdem tazminatı tavan miktarı hesaplama ekranı...

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  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz yeni Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlendi?

    Kıdem tazminatı tavan miktarı asgari ücrete gelen zam sonrasında güdemdeki yerini aldı. Temmuz ayı asgari ücretin belirlenmesinden sonra birçok kaleme zam yapıldı. Bunların başında kıdem tazminatı tavanı geldi. Kıdem tazminatı tavan miktarı birçok kriter esas alınarak hesaplanmaktadır. Peki, "Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlenir?" İşte detaylar...
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz yeni Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlendi?

    KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR OLDU?

    Mevcut asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı 13 bin 414 lira oldu. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 134 bin 140 lira oldu.
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz yeni Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlendi?

    (Not: Kıdem tazminatı olarak hesaplamıştır. İhbar tazminatı ve diğer özlük haklarına ilişkin hesaplar katılmamıştır. Sadece oranın belli olması için kıdem tazminatı baz alınmıştır. Damga vergisi hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

     
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz yeni Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlendi?

    KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Kıdem tazminatı ve tazminata ilişkin hükümler 1475 Sayılı İş Kanunun 14. Maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunda açıkça düzenlenmiştir. Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatına hak kazanabilmek için temel şart, çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmasıdır. Ancak bazı özel durumlarda da kıdem tazminatı alınabilmektedir. (Askerlik, sağlık durumunun çalışmaya engel olması ya da kadın çalışanların evlenmesi)
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz yeni Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlendi?

    Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

     
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz yeni Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlendi?

    Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o iş yerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılır.

     
  • Kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz yeni Kıdem tazminatı tavanı nasıl belirlendi?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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