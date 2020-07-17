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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamalarda kıdem tazminatına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem tazminatı çalışmasında gelinen son noktanın sorulması üzerine "Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle yine görüşmelerimiz gerek Bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda da adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil." dedi.

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan, mini istihdam paketini içeren yasa teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda dün akşam kabul edildi. Teklifin en çok tartışılan maddesi işten çıkarma yasağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilmesine olanak sağlayan maddesi oldu.

Kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklilik sistemine (TES) dönüştürülmesi, 25 yaş altı ve 50 yaş üstündeki kişilere yönelik esnek çalışma ile işsizlik fonuna yapılan prim kesintilerinin bir kat artırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren kapsamlı istihdam paketi sonbahara kaldı.