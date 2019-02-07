Kıdem tazminatından yapılan gelir vergisi kesintisi iade edilecek. Son gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Kanuna göre, tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintileri iade edilecek. Kıdem tazminatında vergi iadesi ile ilgili detaylar haberimizde.

KIDEM TAZMİNATINDA VERGİ İADESİ YASASI

27 Mart 2018 tarihinden önce işten ayrılan hizmet erbabına, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında yasal haklarına ek olarak ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardan yapılan gelir vergisi kesintisi iade edilecek.

Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi kapsamında yapılsa dahi ek tazminat niteliğinde olmayan ihbar tazminatı, normal ücret, yıllık izin ücreti, geçmiş veya mevcut dönemdeki çalışmalar karşılığı yapılan hizmet primi ve ikramiye ödemeleri ile ücret kapsamında olan benzeri ödemelerden kesilen gelir vergisinin iade edilmesi söz konusu olmayacak.

İşverenlerce, hizmet erbabına, ölüm, engellilik ile hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar gelir vergisinden istisna olacak. İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu kapsamında bulunmaksızın, işsizlik veya işe başlatmama tazminatı ile benzeri adlar altında yapılan çeşitli ödemeler kapsam dışında olacak.

KIDEM TAZMİNATINDA VERGİ İADESİ İLE İLGİLİ SORULAR

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatında kesilen vergilerin iade edilmesiyle ilgili gelen soruları yanıtladı. O sorulardan bazıları şöyle:

Soru: 23 Ocak 2013 tarihinde ikale sözleşmesi ile işten ayrıldım, 60 bin lira tazminat ödendi. Yeni çıkan torba yasadan faydalanabilir miyim, zaman aşımı olmuş mudur? (Y. Çelik)

Yanıt: Eğer vergi iadesi için dava açmadıysanız 5 yıllık zaman aşımı sizin açınızdan 2018 yılında dolmuş bulunuyor. 2018 yılı içinde talepte bulunup olumsuz cevap aldıysanız, yeniden başvuru yapın.

Soru: 28 yıl özel sektörde çalıştım. 11 Nisan 2016 tarihinde karşılıklı anlaşarak işten ayrıldım. Kıdem tazminatımı ve ihbarımı aldım. Ben de vergi iadesinden yararlanabilecek miyim? (Hasan Baran)

Yanıt: Kanuna göre ihbar tazminatından gelir vergisi kesintisi yapılabiliyor. Yıllık tavanı aşmayan kıdem tazminatında vergi kesilmediği için iade söz konusu değil.