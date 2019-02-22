Kıdem tazminatlarından kesilen gelir vergisi paralarının iadesi başvuru nasıl yapılır? Sorusu merak konusu oldu. SGK Uzmanı Erhan Nacar, "Hak sahibi vergi iadesi için dilekçe verecek" diyerek gelir vergisi paralarının iadesiyle ilgili başvuru detaylarını anlattı.

KIDEM TAZMİNATILARINDAN KESİLEN GELİR VERGİSİ İADESİ NASIL YAPILIR?

"İşçi ve işverenler arasında bir sözleşme yapılıyor. Bu durumda hem işçi hem işveren istedikleri zaman bu iş sözleşmesinden vazgeçebiliyorlar. Anlaşmazlık olduğunda ozaman kendileri mahkemeye gidip başvurabiliyorlar. İşte 27 Mart 2018'den önce bu anlaşmazlık dışında olanlar, mahkemeye gidenleri çok sevindiren bir haber. Aslında binlerce vatandaşı, işçi ve işvereni ilgilendiren bir olay. Mahkemelerde hem oldukça bir yoğunluk vardı, bir meşguliyet oluşturuyordu. Oysa işçilerin bir hakkıydı bu. İşçiler gittiklerinde mahkemelerde kazanıyorlardı. Artık dava açanlar istedikleri zaman mahkememelerden feragat edebilecek.

Şu anda mahkemeye devam ediyor. Mahkemeleri devam edenler, feragat ettiklerine dair dilekçeleri ve mahkenin de düşürüldüğüne dair o belgeyle beraber başvurduklarında gidip paralarını alabilecekler."

HANGİ TAZMİNATLAR İÇİN VERGİ İADESİ YAPILACAK?

İşçi ile işveren arasında karşılıklı anlaşmayla iş akdinin sona erdirildiği durumlarda ödenen iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları, bonus ödemesi, hizmet ödülü, hizmet primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlar altında yapılan ek tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi iade edilecek.

BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Vergi iadesi başvuruları, işverenin muhtasar vergi yönünden mükellefi olduğu vergi dairesine yapılacak. Şubeleri nedeniyle ayrı vergi dairelerinin mükellefi olan işyerlerinde, ilgili şubenin mükellefi olduğu vergi dairesine başvurulacak.

İADE BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER NELER?

İlk defa iade başvurusunda bulunacak kişiler haberimizin altında örneği bulunan dilekçe ile birlikte, işverenden temin edilen ikale sözleşmesi örneği; bu sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ilişkin kesinti tutarlarını gösterir belgeyi (ücret bordrosu vb) vergi dairesine sunacak. Daha önce iade başvurusunda bulunanlar ise sadece vergi dairesinin isteyeceği ilave belgeleri sunacaklar.



KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

"Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin, son aldığınız brüt ücret 2 bin 500 liraysa, aynı işyerinde 7 yıldır çalışıyorsanız ve işvereniniz sizi işten çıkarttıysa; kıdeminiz 17.500 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.Peki, kıdem tazminatının bir limiti yok mu? Var; buna da tavan deniyor ve devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor. İşte, bu tutar, 2018 ile birlikte arttı ve 5.001,76 lira oldu. Geçen sene ise bu rakam, 4.732,48 liraydı. Yani bu sene emekli olanlar, geçen seneye oranla tazminatını yüzde 5,6 zamlı alacak. Bu rakam, 1 Ocak-30 Haziran arası için geçerli. Hazirandan sonra kıdem tazminatının tavanı daha da artacak.

Yeri gelmişken, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamasında sıkça yaptıkları bir yanlışa da değineyim. Özellikle yüksek ücretle çalışanlar, aylık ücret ile çalıştıkları yılı çarparak, çıkan rakamı tazminat olarak alacaklarını zannediyor. Oysa tazminata konu olacak tavan aylık bu yıl için 5.001,76 liradır ve bunun üzerinde ne kadar maaş alınırsa alınsın tazminat hesabı 5.001,76 lira üzerinden yapılır. Örneğin, brüt ücretiniz 6 bin lira olsun, işyerinde de 5 yıldır çalışıyor olun. 6 bin liranın 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 30 bin liralık kıdem tazminatı yanlış hesaptır. Doğrusu, 5.001,76 liranın, 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 25.008,8 liradır."