Dünyada ilk kez gerçekleşen zirvede KidZania Genel Direktörü Hernan Barbieri, KidZania Eğitim Başkanı Doktor Ger Graus, Global İş ve Kültür İnovasyonu Tasarımcısı Canay Atalay ve KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur çocukların öncü olduğu dünyanın yeni kodları ve markaların yerini konuştu.

Dünyada ilk kez düzenlenen KidZania Edutainment Zirvesi, çocuklara gerçek hayatın bir yansımasını sunan KidZania İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşti. Zirvede, konuşma yapan KidZania Genel Direktörü Hernan Barbieri, “Çocuklar Ülkesi KidZania’nın Değerleri ve Kalite Standartları” başlıklı konuşmasında “Çocuklar eğlenirken çalışmanın değerini öğreniyor” ifadesinin altını çizdi.

‘Çocuklar bildikleri şeyi arzular’

Ardından KidZania Eğitim Başkanı Doktor Ger Graus, “KidZania’nın Global Eğitim Stratejisi ve İş Birliği Ortaklarının Rolü” konulu sohbetinde “Çocuklar bildikleri şeyleri arzular” ifadesine değindi. Dr. Graus, “Çocukların kendi seçimlerini kendilerinin yaptığı KidZania’da böyle bir eğitim modelinin teşvik edildiğini” vurguladı. Global İş ve Kültür İnovasyonu Tasarımcısı Canay Atalay, konuşmacı olarak katıldığı zirvede “Çocukların Öncü Olduğu Dünya” başlığını irdeledi ve “Geleceği yetişkinler tasarlıyor ancak çocukların da bunda söz hakkı olması gerek” ifadesini kullandı.

‘Bir çocuk yetiştirmek için koca bir köy gerek’



Son olarak dünyada ilk kez gerçekleşen zirveye aynı zamanda ev sahipliği de yapan KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ise KidZania İstanbul’un çocuklara eğlence, büyüklere iş ortaklığı sunduğunun altını çizerken, “Bir çocuk yetiştirmek için koca bir köy gerekir” ifadesi ile dikkat çekti ve şunları söyledi: “Çocuklara eğlenerek, rol yaparak öğrenebilmelerini iş birliği ortaklarımızla birlikte sağlıyoruz. KidZania 8000 metrekarelik bir oyun alanı. Yeni bir aktivite açtığımızda çocuklar bize bu iş olmuş mu olmamış mı söyleyebiliyor. Bu bilgiler, isimlerini geleceğe taşımak isteyen markalar için de önem taşıyor. Her birinin gerçek dünyada uzmanlığı neyse, bizim işimiz onu çocuklara göre ölçeklendirerek sunmak.”

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