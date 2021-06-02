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Sıfır risk politikasıyla tedbirlerini dünya standartlarında konumlandıran Çocuklar Ülkesi KidZania, 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren kapılarını yeniden misafirleri için açtı.

Yapılan açıklamaya göre, KidZania İstanbul, Kovid-19 salgınının Türkiye’yi de etkilemesi üzerine kendi inisiyatifiyle 2020 yılında kapılarını ilk kapatan kurumlardan biri olmuştu. KidZania İstanbul, kapalı kaldığı süre boyunca Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun açıkladığı yönergeler ve İş Güvenliği Uzmanlarının koordinasyonunda denetimlerini sağladı.

Yeni normal dönemin tüm kurallarının titizlikle uygulandığını belirten KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, Çocuklar Ülkesi’nin temel dört kuralının, sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen olduğunu söyledi.

Timur, tedbirleri öncelikle KidZania çalışanları için uyguladıklarını, tüm misafirlerini de KidZania İstanbul ailesinin üyesi olarak özenle ağırladıklarının altını çizdi. Ebru Timur, "Şehrimiz yalnızca yüzde 40 kapasite ile ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde misafirlerini ağırlayacak. Girişler Akasya yemek alanında bulanan kapıdan olacak. Temassız termal kameralar aracılığıyla girişte ateş ölçümleri yapılacak. Tüm misafirler ayrıca girişlerde HES Kodu göstererek, sağlıklı olduklarına dair beyanda bulunacak" diye konuştu.