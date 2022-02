Ukrayna: Putin hiçbir hedefine ulaşamadı 0:00 / 0:00

Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, "Putin, hiçbir hedefine ulaşabilmiş değil. Rusya hiçbir kenti ele geçirebilmiş değil. Kiev'i işgal etmeye çalışan birlikler yok edilmiştir" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Rusya'nın devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuleba'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

Putin, hiçbir hedefine ulaşabilmiş değil. Rusya hiçbir kenti ele geçirebilmiş değil. Kiev'i işgal etmeye çalışan birlikler yok edilmiştir. Bütün Rusların adalete hesap vereceğine eminim. Bütün suçlular hapse girene kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Ukrayna'daki herkese ve yabancılara bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz ve bizlere yardımcı olmanızı istiyoruz. Ukrayna'daki işgalcilere karşı savaşmak isteyen yabancılar, lütfen bize destek olun. Rusya ciddi bir tecritler karşı karşıya. Hali hazırda yardımcı olan ülkelere teşekkür ediyorum.

"HER HÜKÜMETİ UYARMAK İSTİYORUM"

Tüm dünyadaki hükümetler, Rusya ekonomisi karşısında yaptırım uygulamaya başladı. Finansal ve ekonomik araçlar kullanarak Ruslara vize verilmesi ve diğer yaptırımlar için çalışılıyor.

Her hükümeti uyarmak istiyorum; Bu yaptırımlar burada kalmamalı. Rusya ve suç ortağı Belarus, Ukraynalıları öldürülmeyi bırakana kadar baskı kurulmalı. Maalesef şu an Rusya'nın savaşı bitireceğine dair işaret yok. Önemli kararlar bir an evvel verilmeli ve adımlar atılmalıdır. Sizden tek bir isteğimiz var bizi destekleyin.

Rusya'nın bu hareketleri karşısında hayatlarını kaybeden kadın erkek ve insanlar için bu ticareti durdurun."

"RUSYA ÜLTİMATOM VERMEYİ BIRAKTI"

Kuleba, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ilişkin, "Rusya kayıplardan sonra ültimatom vermeyi bıraktı. Sonuç ne olacağından bağımsız ön kabul olmadan konuşmak istiyorum. Lukaşenko, Ukrayna'ya karşı askeri birlik kullanılmayacağının sözünü verdi. Bu görüşmeler tam olarak bitene kadar bizler ülkemizi savunmaya devam edeceğiz. Rus güçleri saldırgan harekatlarını sürdürdükçe savunma devam edeceğiz. Biz asla pes etmeyeceğiz, biz teslim olmayacağız ülkemizin bir karışını bile teslim etmeyeceğiz. dedi.

"Putin, stratejik caydırıcılık güçlerine özel emir verdi. Bu ne anlama geliyor?" sorusunu yanıtlayan Kuleba, "Başkan Putin'in bu emri, iki delegasyonunun görüşmeye hazır olduğunu söylemesinden sonra geldi. Biz bunun Ukrayna'ya baskı olarak atılmış bir adım olarak görüyoruz. Biz asla boyun eğmeyeceğiz. Biz Rusya'nın sözlerini dinlemek için gidiyoruz, biz de konuşmak istiyoruz. Nükleer kullanımı tüm dünya için felaket olur. Ancak Rusya bizi yıkamaz." dedi

RUSYA'YA ÇAĞRI

Kuleba," Rus hükümetine bir çağrı yapmak istiyorum, Kendi halkının sesini dinlesin, kendi problemleriyle ilgilensin." dedi.

"TÜRKİYE İLE HARİKA İLİŞKİLERE SAHİBİZ"

Kuleba, "Türkiye ile harika ilişkilere sahibiz özellik savunma alanında. Biz Türkiye'den bazı silahları aldık, Türkiye bizi pek çok alanda da destek veriyor. Dün Almanya'nın kararı bir örnek; Almanya tam bir U dönüşü yaptı. Daha beş gün önce Almanya'nın politikasını değiştirmeyeceğini söylemişlerdi ama şimdi yapıyorlar. Biz bu politika değişiminden memnunuz. Ama bunu aylar önce yapsalar da biz bu savaşa girmezdik, Rus saldırısı gerçekleşmezdi. Ukrayna'ya yönelik bugün gördüğümüz Rus saldırısı pek çok liderin Ukrayna'yı gözden gelinmesinin sonucudur." ifadelerini kullandı.