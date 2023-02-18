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Kiev yönetiminden 'Putin' açıklaması: Ukrayna onun kişisel saplantısı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 359. gününde Kiev yönetimi müttefiklerinden para, silah ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletilmesi taleplerini yineledi. Norveç ve Letonya da Ukrayna'ya destek açıklaması yaptı.

Kiev yönetiminden 'Putin' açıklaması: Ukrayna onun kişisel saplantısı
AA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "kişisel saplantısı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ancak ve ancak Rusya'da bir değişim olması durumunda Ukrayna’ya barışın geleceğini ve bunun da uzun bir yol olacağını belirtti.

Ukrayna'nın kendisini savunmaya devam ettiğini dile getiren Kuleba, "Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kişisel saplantısı oldu." dedi.

Putin'in başkanlıktan gitmesi durumunda bunun kendileri için bir fırsat dönemi olabileceğine işaret eden Kuleba, “Putin iktidarda olduğu sürece sorunlarımız olacak. Şimdilik savaşta mücadeleye odaklanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Rusya’ya karşı tank, mühimmat ve savaş uçaklarına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Kuleba, şu an için en iyi güvenlik garantilerinin para, silah ve Rusya'ya yaptırımların sürmesi olacağını vurguladı.

Çin’in Rusya-Ukrayna savaşında bir barış planı önermesi konusuna da değinen Kuleba, Çin'in önereceği planı görmeden bir değerlendirme yapmanın faydası olmayacağını vurguladı.

Kuleba, "Planlarınız ne olursa olsun birine odaklanmalısınız, hepimiz çok yorgun olsak bile özgürlük mücadelesinde yorulmamalıyız." diye konuştu.

ALMAN SİLAH ÜRETİCİSİYLE GÖRÜŞTÜ

Kuleba ayrıca Twitter hesabından, Alman savunma sanayisinde üretim yapan Rheinmetall'in genel müdürü ile Ukrayna'ya gelecekteki tank ve zırhlı araç tedarikini görüşmek üzere bir araya geldiğini belirtti.

Kuleba paylaşımında, "Ukrayna ve müttefikleri için üretimi artırma imkanlarına odaklanmak üzere Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger ile görüştüm. Ukrayna'nın hem kısa hem de uzun vadeli tank ve zırhlı araç kabiliyetlerini artırmaya yönelik büyük projeleri de görüştük." ifadelerini kullandı.

NORVEÇ: KENDİNİ SAVUNMAK UKRAYNA'NIN HAKKI

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna'nın Rusya tarafından tam teşekküllü bir şekilde saldırıya uğradığını belirterek, "Kendini savunmak Ukrayna'nın hakkı. Onları savunmak da bizim hakkımız." dedi.

Store, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Norveç'in savaşın başından beri Ukrayna'nın mücadelesini desteklediğini ifade etti.

Avrupa'da küçük ya da büyük demeden tüm ülkelerin güvenli olması gerektiğinin altını çizen Store, "NATO'nun bu savunmanın temel direği olduğuna şüphe yok. Bizim için 1949'dan beri öyle." ifadelerini kullandı.

Store, NATO'nun ABD, Kanada ve Avrupa için olağanüstü önem taşıdığına dikkati çekerek, "Bu işbirliğini derinleştirmemiz gerekiyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusu bile bir değişiklik. Aniden Kuzeydoğu Avrupa'da jeopolitik ortam değişiyor. Çünkü artık Barents, Kuzey Norveç ve Baltık Denizi tek bir konseptte birleşti ve bölge artık birlikte çalışabilirlik için plan yapmaya başlayabilir." diye konuştu.

Tüm üye devletlerin güvenliğini sağlamak için deneyimlerin ve kaynakların bir araya getirilmesi gerektiğini savunan Store, "Bugün Ukrayna'da dayanıklılığın sadece silahlardan daha fazlası olduğunu görüyoruz. Bu, zihniyetle, değerlerle ilgili. Ukrayna birliklerini ve ardından Ukraynalı sivilleri ziyaret ettiğimde, onları birbirine bağlayan bir irade olduğunu ve bu yıl boyunca onları muazzam şekilde birleştiren şeyin, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin aleyhine sonuçlandığını görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Store, Ukrayna'nın Rusya tarafından tam teşekküllü bir şekilde saldırıya uğradığına işaret ederek, "Bu saldırıya tek bir yanıt var. Askeri olarak verilecek yanıt çok güçlü bir mesaj olacaktır. Kendimizi savunacağız. Ukrayna'nın kendisini savunmasını destekleyeceğiz. Kendini savunmak Ukrayna'nın hakkı. Onları savunmak da bizim hakkımız." ifadelerini kullandı.

'NATO'NUN DOĞU KANADI GÜÇLENDİRİLMELİ' MESAJI

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits de Rusya'nın savaşının ideolojik olduğunu belirterek, Moskova yönetiminin Ukrayna'ya karşı savaşının, 19'uncu yüzyıldan kalma emperyalist ve ırkçı düşüncenin bir parçası olduğunu söyledi.

Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade eden Levits, NATO'nun doğu kanadında yer alan ülkelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Levits, Letonya, Litvanya ve Estonya'daki NATO birliklerinin varlığının önemine değinerek, "Bence bu doğru bir adım ve cevap. Bizim tarafımızdan değil Rusya tarafından oluşturulan mevcut güvenlik durumuna hızlı ve gerçekçi tepkiler verdik. Savunma kapasitelerini özellikle doğu kanadında artırıyoruz. Şu anda 30 ülkeyiz yakında 32 NATO ülkesi olacağımızı umarak, Rusya'dan çok daha güçlü olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AP

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