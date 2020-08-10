KİK'ten, İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması talebi

AA

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamada, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın BMGK'ya gönderdiği mektupta, 18 Ekim 2020'de sona eren İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, İran'ın bölgeye silah sağlamaya, terör örgütlerini silahlandırmaya ve komşu ülkelere silahlı müdahaleye devam etmesi nedeniyle böyle bir talepte bulunulduğu kaydedildi.

İran'ın bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen faaliyetlerinden vazgeçinceye kadar silah ambargosunun sürmesi gerektiğinin aktarıldığı açıklamada, ambargonun uzatılmasının bölge ve dünya güvenliği ile istikrarını koruyacağı vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 5 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin kalıcı silah ambargosu önerisini ilk kez dile getirmiş, konuyu gelecek hafta BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) oya sunacaklarını bildirmişti.